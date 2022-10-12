Украина просит больше систем ПВО и оружия у партнеров

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Лиля Воробьева
Украина просит больше систем противовоздушной обороны, артиллерии и РСЗО у своих западных партнеров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на CNN .
Украина просит больше систем ПВО и артиллерии (фото из открытых источников)
По информации журналистов, украинская сторона просит снаряды стандартов НАТО, дополнительные системы РСЗО. В материале говорится, что украинским защитникам нужно больше гаубиц, САУ, буксируемых нестандартных гаубиц и большее количество боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.
Кроме того, журналисты CNN узнали, что среди приоритетов есть системы противовоздушной обороны. Украина просит ракеты для советских систем Бук и С-300. Также Украина отмечает необходимость перейти на многоуровневые западные системы ПВО, а еще — поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.
Также Украина особо отметила потребности в радарах, средствах радиоэлектронной борьбы, средствах береговой обороны, танках.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин отчаянно ищет выход из войны . Война в Украине затягивается, Россия терпит поражение на поле боя, подтверждением чего является признание российскими СМИ того, что российские войска совсем не продвигаются вперед, пытаясь только обороняться. В то же время ВСУ продолжают продвижение, подтверждением чего является то, что украинские защитники практически каждый день увольняют все новые населенные пункты. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что именно сейчас Путин отчаянно ищет выход из войны. Подтверждением чего является то, что каждый день из уст российских чиновников звучит слово "переговоры".
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