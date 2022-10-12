Украина просит больше систем ПВО и оружия у партнеров

Украина просит больше систем противовоздушной обороны, артиллерии и РСЗО у своих западных партнеров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на CNN .

Украина просит больше систем ПВО и артиллерии (фото из открытых источников)

По информации журналистов, украинская сторона просит снаряды стандартов НАТО, дополнительные системы РСЗО. В материале говорится, что украинским защитникам нужно больше гаубиц, САУ, буксируемых нестандартных гаубиц и большее количество боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.