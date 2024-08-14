Украина приняла кардинально другое решение, чем РФ по Курщине: о чем речь

Как стало известно, в Курской области Украина уже сформировала "буферную зону", к которой будет открыт доступ МККК, ООН и других международных организаций. Представители этих организаций смогут там проводить гуманитарные мероприятия.

Бои в Курской области

Как сообщил президент Владимир Зеленский, он провел совещание, на котором была обсуждена ситуация в Курской области. Среди поднимаемых вопросов были вопросы безопасности, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

Президент подчеркнул, что Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на территории России. При этом Зеленский подчеркнул, что Силы обороны строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил о проведенном совещании под председательством Зеленского относительно стабилизационных мероприятий в Курской области.

"В реализации своего права на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна соблюдать все международные конвенции и требования международного гуманитарного права. Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области Совместно со всеми участниками совещания обсуждались гарантии безопасности на этой территории… На совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мер", — сообщил омбудсмен.

По его словам, в "буферной зоне" должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России не поддерживают предоставление доступа правозащитникам ООН на территории Курской области.



