Украина приняла кардинально другое решение, чем РФ по Курщине: о чем речь

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Ткачик Олеся
Как стало известно, в Курской области Украина уже сформировала "буферную зону", к которой будет открыт доступ МККК, ООН и других международных организаций. Представители этих организаций смогут там проводить гуманитарные мероприятия.
Бои в Курской области
Как сообщил президент Владимир Зеленский, он провел совещание, на котором была обсуждена ситуация в Курской области. Среди поднимаемых вопросов были вопросы безопасности, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.
Президент подчеркнул, что Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на территории России. При этом Зеленский подчеркнул, что Силы обороны строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права.
В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил о проведенном совещании под председательством Зеленского относительно стабилизационных мероприятий в Курской области.
По его словам, в "буферной зоне" должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России не поддерживают предоставление доступа правозащитникам ООН на территории Курской области.
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