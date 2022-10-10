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Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов

Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии

сегодня, 19:59
Автор:

Лиля Воробьева
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С 11 октября Украина из-за массированных ракетных ударов россиян по энергетическим объектам останавливает экспорт электроэнергии. На этот шаг пришлось пойти, чтобы стабилизировать собственную энергосистему страны. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Министерства энергетики.

Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов

Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии (фото из открытых источников)

"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что до этого Украина после синхронизации с ЕС экспортировала отдельными линиями в Молдову и Польшу электроэнергию, помогая замещать российский газ и поддерживать стабильность энергосистемы ЕС.

"И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая возможность экспорта электроэнергии из Украины", — сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцев просят вечером ограничить потребление электроэнергии . 10 октября, в вечернее время с 17:00 до 22:00 украинцев просят ограничить потребление электроэнергии. Такой шаг поможет пройти из-за критического ограничения на украинскую электросеть. Чиновник сообщил, что такой шаг вынужден и важен для того, чтобы пройти критические нагрузки украинских электросетей. Народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус сообщил, что больше всего электричества потребляют бойлер, электрообогреватель, электроплита, микроволновка, стиралка, электрический духовой шкаф, кофеварка, электрочайник, посудомоечная машина, утюг, кондиционер, пылесос, зарядные устройства, телевизор, компьютер.



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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472767184881233&set=a.291639849660635&type=3
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