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Украина предложила России соглашение об обмене пленными: известен ответ

В России отказалась от соглашения об обмене мусульманскими военнопленными с Украиной.

сегодня, 12:35
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Автор:

Slava Kot

Советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заровна рассказала, что Украина обратилась в Россию с предложением обмена "всех на всех" мусульман. Такой формат был выбран по случаю Рамадана – священного месяца для мусульман. Известен ответ от России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Украины".

Украина предложила России соглашение об обмене пленными: известен ответ

Возвращение военнопленных. Фото из открытых источников

Дарья Заровна объявила, что Россия отказалась от соглашения обмена мусульман "всех на всех".


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"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", — рассказала советница по коммуникациям руководителя Офиса президента.

По ее словам, Украина постоянно и активно ищет различные форматы обмена между пленными, однако Россия часто не соглашается на такие условия.

"Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытащить больше наших", – говорит Заровна.

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось осуществить 39 обменов военнопленными и таким образом уволить 1993 человека, из которых 107 гражданских лиц. Последний обмен состоялся 3 апреля, тогда из российского плена вернулись еще 12 граждан Украины. А 8 апреля в Украину вернулся еще 31 ребенок, который был незаконно депортирован на территорию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт демографии назвал численность населения Украины по состоянию на 2022 год.

Также "Комментарии" писали, что 13-летний подросток из Британии собрал 250 тыс. фунтов для детей из Украины. Теперь Габриэль Кларк открыл новый сбор для помощи детям.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/7040717.html
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