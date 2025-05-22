Украина потеряла субъектность и не может вести переговоры: о чем идет речь

Белый дом ожидает, что Россия озвучит свои условия по прекращению огня. При этом Кремль уже отверг предложенный США план, предусматривающий сначала 30-дневное перемирие, а уже потом мирные переговоры. Дональд Трамп со своей стороны убежден, что именно Россия, а не Украина, имеет право диктовать условия урегулирования. Об этом сказал политолог Валерий Дымов.

Переговоры Украины и РФ

В частности, эксперт напомнил, что еще в каденции Джо Байдена представитель США Кит Келлог признавал: украинской армии не предоставили реальную возможность победить Россию. Теперь же, по словам эксперта, Соединенные Штаты не считают Украину равноправной стороной на переговорах.

Сначала, говорит Дымов, Украине не разрешили завершить войну на своих условиях, а теперь заявляют, что она проиграла, поэтому не может выдвигать требования. Именно такова логика Трампа.

"Когда он говорит, что у нашего государства нет козырей, то он считает, что Украина проиграла. Потом ее принудили к американскому плану безусловного прекращения огня на 30 дней. Украина согласилась на это. Трамп интерпретировал это так, что Украина проиграла и хочет мира", – озвучил Дымов.

После этого, по словам эксперта, было объявлено, что следующий шаг — за Россией: именно она должна ответить на предложение о перемирии. Если Кремль откажется — вроде бы Трамп ужесточит санкции. Однако Дымов убежден, что реального ужесточения санкций не будет.

"Он считает, что с Путиным можно будет говорить, потому что с Украиной, по его мнению, уже не нужно разговаривать. Он не расценивает Украину субъектом переговоров, считает, что может решать вместо нее", — говорит политолог.

При этом он подчеркнул, что большинство граждан США считают неприемлемым заключать договоренности с военным преступником Путиным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению РФ должна сделать Украина ради мира.



