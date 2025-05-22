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Только это решение Украины полностью устроит Россию и остановит войну: о чем идет речь

Трамп не смог надавить на Путина относительно остановки войны, теперь это должны сделать лидеры Европы

22 мая 2025, 14:55 comments3680
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Ткачик Олеся

Недавний разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным показал, что глава Белого дома не собирается оказывать давление на диктатора.

Только это решение Украины полностью устроит Россию и остановит войну: о чем идет речь

Война в Украине

Никаких угроз санкциями или заявлений о возобновлении масштабной помощи Украине от американского президента не прозвучало. Вместо этого, после двухчасового телефонного разговора Трамп написал в X (Twitter), что Россия якобы стремится к "масштабной торговле" с США после окончания "кровавой бойни" в Украине — и он это поддерживает. В очередной раз он делает акцент на выгоде, а не на безопасности союзников по НАТО, говорится в колонке The Hill.

По данным СМИ, европейские лидеры были ошеломлены такой позицией — удивлены тем, что президент США даже не пытается оказать давление на Путина. В то же время они и сами не готовы действовать без поддержки Вашингтона.

Разговор настолько пришёлся Путину по душе, что, по словам российского чиновника, оба лидера "едва ли не отказывались класть трубку". Бывший агент КГБ умело играет на самолюбии автора The Art of the Deal.

Даже недавнее соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам не утолило аппетит "Дона Донбасса". Путину нужно больше — раскол между США и НАТО и выигрыш времени.

Как пишет издание, Путин не стремится к миру — его цель тотальная победа над Украиной. Как откровенно заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россию устроит лишь полная капитуляция. Советник Путина Владимир Мединский добавил в Стамбуле: "Россия готова воевать вечно".

Пока Трамп гонится за экономической выгодой, он игнорирует фундаментальные вопросы безопасности. Запад должен был бы ясно заявить Москве: никаких уступок, возобновление поставок оружия и развёртывание системы "Sky Shield" — немедленно.

Теперь такое решение предстоит принять уже без участия США — самим европейцам.

Как сказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс: "Путин считает, что у него историческая миссия — возродить Российскую империю. А как когда-то сказал Збигнев Бжезинский: без Украины это невозможно".

У Трампа заканчиваются оправдания для Путина. Украина всё ещё может победить. Но сейчас, как никогда, Европе нужен свой Уинстон Черчилль. А не фотография, где Мерц, Макрон, Стармер и Туск сидят за столом в ожидании очередного звонка от Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп может обращаться с Путиным.




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Источник: https://thehill.com/opinion/national-security/5311758-trump-economic-deals-putin/
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