Украина потеряла редкий шанс уничтожить десятки российских Су-34: какая причина

У Украины был шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь уже слишком поздно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Су-34. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, в течение нескольких месяцев Украина просила иностранных союзников разрешить использовать мощные баллистические ракеты – для нанесения ударов по российским военным самолетам, которые паркуются на аэродромах в России недалеко от границы.

Так как союзники отказывались, Украина усилила свои атаки на наиболее уязвимые российские аэродромы, применяя собственное оружие. Так, в субботу украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе в Морозовске на юге России, в 200 милях от линии фронта. По данным украинской разведки, в результате налета был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен склад боеприпасов.

Авторы материала отмечают, нанося удары по аэродромам вблизи российско-украинской границы, Украина надеется уничтожить истребители-бомбардировщики Су-34, поскольку КАБы стали решающим фактором практически всех недавних побед России на всей линии фронта.

Однако, как отмечает издание, подобные налеты становится все труднее проводить, поскольку россияне перебрасывают свои военные самолеты на менее уязвимые базы.

"Редкая возможность нанести серьезный удар по инфраструктуре КАБ представилась этим летом, когда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России припарковал десятки Су-34 из примерно 100 имеющихся на вооружении на открытой авиабазе Воронеж-Мальшево на юге России в 100 милях от границы с Украиной", — пишет Forbes.

Как отмечает издание, сегодня многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не неуязвимы для украинских беспилотников – самые дальние модели летают на расстоянии более 1 000 миль. Но они защищены от большинства украинских беспилотников, а также от ATACMS, самые мощные из которых имеют дальность всего 190 миль. Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на налеты ATACMS на российские базы, может быть уже слишком поздно. Самые ценные цели могут оказаться слишком далеко.

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