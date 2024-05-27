Украина последовательно уничтожает ядерный щит России: что происходит

Украинские дроны атаковали российскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Воронеж-М" в городе Орске. Как отметил политический эксперт Александр Кочектов, здесь дело даже отнюдь не в рекордной дальности полета дрона, а в выборе цели. Тем более, добавляет эксперт, что несколько дней назад украинский дрон попал в похожую станцию "Воронеж-2М" под Армовиром. А еще в апреле подобная пробная атака была на загоризонтную станцию "Контейнер".

Ядерный щит РФ

Как подчеркнул Кочетков, система дальнего обнаружения ракет является одной из ключевых в общей системе ядерного сдерживания.

"Без нее недоимперия превращается в огромного циклопа с ядерной дубиной, ослепленного хитроумным Одиссеем. При продолжении успешных атак на такие радиолокационные объекты Россия становится уязвимой перед превентивным ядерным или конвенционным ракетным ударом",

– подчеркнул эксперт.

То есть, добавляет эксперт, Украина действительно попала в одну из болевых точек России.

"Российские объекты инфраструктуры — это такое, потому что Кремлю плевать, есть ли электричество и тепло у тамошних порабощенных подданных. Нефтепереработка — более чувствительная, но Кремль распорядился, чтобы владельцы заводов сами решали проблему защиты, закупали за свой счет ЗРК и прочее. Не буду удивлен, если представители этих владельцев уже выходят на руководство Украины с щедрым предложением, чтобы их предприятия вычеркнули из списка целей — разве мы не братские народы?"

– отметил эксперт.

А вот ядерная безопасность, подчеркивает Кочетков, это то, что касается непосредственно кремлевского диктатора Владимира Путина, который уважает себя и свою безопасность превыше всего.

"Поскольку атаками на ядерный щит России занимается преимущественно ГУР, неуместно думать, что это такая рискованная самодеятельность, а Штаты не в курсе. Напротив, это специально для США выстраивается сильная переговорная позиция, что-то вроде — если что, то запустим по вашим бункерам свои ракеты, а вы даже заметить этого не сможете",

– заявил эксперт.

То есть, подчеркивает аналитик, когда украинские беспилотники продлят свои рейды по всевозможным радиолокационным "воронежам" еще полгода, то баланс в ядерном сдерживании ощутимо сместится на сторону США с соответствующими последствиями.

"И совсем бессмысленной на этом геополитическом фоне выглядит нежелание Белого Дома позволить бить американским оружием по территории агрессора: здесь аргументы ядерного апокалипсиса просматривают, а там ракеты с 300 кг тротила опасаются... Полная чушь!"

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые политики в Штатах пытаются спасти Россию от поражения в войне.



