Украина получит западную авиацию, – Жданов

Запад, скорее всего, затягивает передачу Украине самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы ВСУ подготовились к контрнаступательным действиям. Об этом в Телеэфире рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишут "Комментарии".



Военный эксперт рассказал, когда ВСУ получат иностранные истребители

По словам военного эксперта, вопрос поступления стратегической авиации от западных стран-партнеров уже актуален. И собственно закрытую часть официальной встречи в формате "Рамштайн", оставшейся за закрытыми дверями, можно считать более продуктивной.

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"Рамштайн", на мой взгляд, удачен тем, что у нас есть консолидация усилий наших стран-партнеров в плане подготовки контрнаступления со стороны Украины, – подчеркнул он . — Запад надеется на то, что через несколько месяцев ВСУ будут готовы к началу контрнаступательных операций на одном, а, возможно, и на большем количестве направлений".

Олег Жданов рассказал, что страны-партнеры пока в приоритете ставят своевременное предоставление Украине достаточного количества боеприпасов, бронетехники, танков и артиллерии. Военный эксперт рассказал, что громкие речи об обеспечении авиацией тоже раздаются. Вопрос об их передаче обсуждался в кругу министров обороны во время встречи в Брюсселе.

"У нас уже такой мем появился: "Самолеты сегодня не ко времени". Потому что они будут ко времени, когда мы будем готовы к контрнаступлению", — заметил Жданов.

Он убежден, что именно тогда западные самолеты появятся в рядах ВСУ. В частности, говорится и о МиГ-29, которые хранятся на базе в "Рамштайн". К тому же именно Словакия перед "Рамштайном" заявляла, что переговоры сейчас идут и они уже заканчиваются позитивными новостями.

"Вполне возможно, что они могут быть переданы в ближайшее время", – сообщил Жданов и добавил, что такие истребители есть в Польше и Словакии.

Самолеты F-16 могут работать как истребители-перехватчики в комплексе с Patriot и Mamba SAMP-T. Пока западные партнеры собираются передать Силам обороны Украине по меньшей мере 3 комплекса Patriot и 1 Mamba SAMP-T.



"Они не только могут бороться с баллистическими ракетами, но и способны защитить аэродром, если на нем будут базироваться F-16, — подчеркнул он. — Я бы связал прибытие Patriot и 1 Mamba SAMP-T в Украину с появлением западных образцов авиации. , потому как только они станут на боевое дежурство, следует ожидать и появление западных самолетов".

А еще западные страны планируют передать Украине до конца года три системы IRIS-T. То есть, в сумме на вооружении ВСУ должно быть их четыре. Германия ведет переговоры со Швецией по поводу выкупа у них комплекса IRIS-T. Два комплекса, которые значительно усилят ПВО, немецкие партнеры будут готовы передать Украине уже в марте. Что касается третьего – вопрос времени.

Олег Жданов не обошел и такой нюанс: Во время "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин обмолвился относительно ракет. Он сказал, что не может предоставить нам дальнобойные ракеты ATACMS, потому что их мало в самих США. Впрочем, назвал 4 страны, имеющие достаточное количество таких ракет. Можно считать, что Пентагон не возражает, если одна из этих четырех стран или все вместе предоставят ВСУ определенное количество ракет ATACMS. По мнению военного эксперта, единственная важная вещь для Украины в этой ситуации – американское производство.

Как писали "Комментарии", Министр обороны Ллойд Остин озвучил позицию США по отношению к истребителям для Украины.

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