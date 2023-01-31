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Украина получит технику зловещего вида. Что делает эта машина

Немецкие транспортные средства Wisent 1 оснащены отвалами для расчистки минных полей.

сегодня, 18:06
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Автор:

Slava Kot

Мероприятие продолжает помогать Украине противостоять российской агрессии. США, Великобритания и Германия согласились передать танки, а другие страны присоединились к этой инициативе. Кроме танков в Украину поедет разработка компании Peason Engineering – немецкие транспортные средства Wisent 1. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".

Украина получит технику зловещего вида. Что делает эта машина

Минные отвалы установлены на Wisent 1. Фото из открытых источников

Две германские компании объявили, что получили контракт на поставку спецтехники в Украину от правительства Германии. В контракт вошли немецкие транспортные средства Wisent 1 от компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и минные отвалы от Pearson Engineering. Именно последние придают технике зловещий вид.

Российские войска используют ужасающие военные тактики, в том числе минирование территорий. Таким образом, украинские войска вынуждены медленнее продвигаться вперед, а гражданские жители находятся в опасности, когда возвращаются на деоккупированные территории. Кроме того, заминированными остаются украинские поля. Какие фермеры должны засеять весной, а урожай продать за границу для нуждающихся в зерне стран и таким образом дополнительно наполнить бюджет Украины. Поэтому разминирование территорий Украины является важным этапом российской деоккупации.

Именно минные отвалы Pearson Engineering, которые установлены на транспортные средства Wisent 1, помогут расчистить территории от российских мин. По словам производителя, зубцы, расположенные по ширине отвала, захватывают почву и вытесняют зарытые мины, создавая безопасный путь для других транспортных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайной фабрике в Польше, которая ремонтирует танки для Украины.

Также "Комментарии" писали о стране, которая может помочь Украине своими танками, однако ей мешает союзник по НАТО.



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Источник: https://mil.in.ua/uk/news/ukrayini-nadadut-wisent-1-mc-dlya-proryvu-minnyh-poliv/
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