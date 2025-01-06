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Украина получит дополнительно 180 тысяч снарядов для Gepard от Rheinmetall

С начала 2023 года Rheinmetall уже получил заказ на общее количество 300 тысяч снарядов для Gepard.

сегодня, 14:35
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Клименко Елена

Министерство обороны Украины заключило контракт с компанией Rheinmetall на поставку дополнительных 180 тысяч 35-мм снарядов для зенитных самоходных установок Gepard. Стоимость сделки составляет значительную сумму в миллионах евро и финансирование осуществляется Германией. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

Украина получит дополнительно 180 тысяч снарядов для Gepard от Rheinmetall

Установки Gepard. Фото: DW

Новый контракт на поставку снарядов типа HEI-T (фугасно-воспалительные с трассером) был заключен в декабре 2024 года. С начала 2023 года Rheinmetall уже получил заказ на общее количество 300 тысяч снарядов для Gepard, которые будут отправлены в Украину.

Эти боеприпасы предназначены для борьбы с воздушными целями, в том числе беспилотниками, и будут производиться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе. Из-за высокого спроса на 35-мм снаряды производственная линия была перестроена весной 2023 года, что позволило удовлетворить потребности в короткие сроки.

По состоянию на сегодняшний день Германия передала Украине 55 зенитных танков Gepard, которые были сняты с вооружения Бундесвером и продемонстрировали высокую эффективность в противовоздушной обороне.

Кроме того, Rheinmetall поставляет Украине современные противовоздушные системы, в частности, Skynex, использующие программируемые боеприпасы AHEAD для поражения воздушных целей.

С началом полномасштабного вторжения в Россию Германия предоставила Украине значительное количество военной техники, включая системы ПВО, танки Leopard, гаубицы и средства для разминирования.

В частности, в декабрьский пакет помощи входили 15 танков Leopard 1 A5 и две зенитные самоходные установки Gepard с комплектами запчастей.

Портал "Комментарии" писал, что США приняли решение выкупить у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для скорейшей отправки в Украину. Ранее военная техника была продана Амману Нидерландами.



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Источник: https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2025/01/2025-01-06-35mm-gepardmunition-fuer-ukr
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