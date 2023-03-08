Украина получит 15 комплексов ПВО Viktor. Что это за оружие

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Slava Kot
Чешские волонтеры в рамках инициативы "Подарок Путину" продолжают помогать Украине. В этот раз в Чехии собрали 15 мобильных зенитных комплексов противовоздушной Viktor, которые отправятся в Украину до конца месяца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".
Чешская система ПВО Viktor. Фото из открытых источников
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Чешские волонтеры собрали 90 млн крон (около 50 млн грн) для 15 комплексов ПВО Viktor. Эти системы изготовлены на чешской оборонной фабрике Excalibur Army и защитят стратегические и гражданские объекты.
Мобильная система ПВО состоит из пикапа Toyota и зенитно-пулеметной установки 14,5 мм калибра, встроенной в кузов автомобиля. Комплекс имеет 300 боеприпасов в системе, а также такое количество сохраняется дополнительно.
Оружие имеет ряд преимуществ, ведь пулеметная установка на автомобиле позволяет быть системе ПВО маневренной, а также использовать в условиях бездорожья. Система оснащена дневным и ночным прицелом. Дальность стрельбы комплекса противовоздушной системы Viktor составляет до 2 км.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал общую сумму помощи Украине за год с начала войны, поступившей от партнеров по военному альянсу.
Также "Комментарии" писал, что Иран тайно снабжает России большим количеством боеприпасов. За них Российская Федерация рассчиталась наличными, чтобы обойти санкционные запреты.
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