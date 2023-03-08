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Украина получит 15 комплексов ПВО Viktor. Что это за оружие

Чехия передаст Украине мобильные зенитные системы противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

сегодня, 19:00
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Автор:

Slava Kot

Чешские волонтеры в рамках инициативы "Подарок Путину" продолжают помогать Украине. В этот раз в Чехии собрали 15 мобильных зенитных комплексов противовоздушной Viktor, которые отправятся в Украину до конца месяца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".

Украина получит 15 комплексов ПВО Viktor. Что это за оружие

Чешская система ПВО Viktor. Фото из открытых источников


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Чешские волонтеры собрали 90 млн крон (около 50 млн грн) для 15 комплексов ПВО Viktor. Эти системы изготовлены на чешской оборонной фабрике Excalibur Army и защитят стратегические и гражданские объекты.

"Производство пятнадцати зенитных систем Viktor, на которые вы потратили 90 миллионов, на финальном этапе", – рассказали волонтеры и добавили, что установки попадут в Украину до конца марта.

Мобильная система ПВО состоит из пикапа Toyota и зенитно-пулеметной установки 14,5 мм калибра, встроенной в кузов автомобиля. Комплекс имеет 300 боеприпасов в системе, а также такое количество сохраняется дополнительно.

Оружие имеет ряд преимуществ, ведь пулеметная установка на автомобиле позволяет быть системе ПВО маневренной, а также использовать в условиях бездорожья. Система оснащена дневным и ночным прицелом. Дальность стрельбы комплекса противовоздушной системы Viktor составляет до 2 км.

Украина получит 15 комплексов ПВО Viktor. Что это за оружие - фото 2
Украина получит 15 комплексов ПВО Viktor. Что это за оружие - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал общую сумму помощи Украине за год с начала войны, поступившей от партнеров по военному альянсу.

Также "Комментарии" писал, что Иран тайно снабжает России большим количеством боеприпасов. За них Российская Федерация рассчиталась наличными, чтобы обойти санкционные запреты.



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Источник: https://mil.in.ua/uk/news/dlya-ukrayiny-vygoto1vyly-15-kompleksiv-ppo-viktor/
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