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Украина получила первую немецкую систему ПВО IRIS-T

О решении передать первую из четырех заказанных IRIS-T Украине правительство Германии объявило после массированного ракетного обстрела со стороны РФ 10 октября.

сегодня, 19:16
Автор:

Затула Богдан
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Украина уже получила от Германии одну из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Украина получила первую немецкую систему ПВО IRIS-T

IRIS-T. Фото из открытых источников


По информации СМИ, IRIS-T передали недалеко от границы Польши и Украины.


Изначально передача первой системы была запланирована на ноябрь. Однако после массированного ракетного обстрела украинских городов 10 октября, который повлек за собой массовый блекаут, в немецком правительстве приняли решение передать ее досрочно. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание, что Германия передаст четыре системы ПВО Украине, еще в июне.


В самом правительстве Германии считают IRIS-T SLM наиболее современной немецкой системой противовоздушной обороны. Она была разработана немецким оружейным концерном Diehl Defense.


Вышеупомянутый комплекс наземного базирования предназначен, в первую очередь, для защиты гражданских путем отражения атак с воздуха. Также, по словам Олафа Шольца, он способен защитить крупные города от авианалетов.


Издание "Комментарии" ранее сообщало, что США также согласились поставить Украине средства ПВО. Об этом президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их телефонного разговора 10 октября. 


На массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины со стороны РФ обратил внимание и президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, они свидетельствуют о "глубоком изменении характера войны".


В частности, после этих ударов Макрон счел необходимым провести расширенное совещание с военными и дипломатическими советниками для анализа ситуации.



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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-hat-deutsches-luftabwehrsystem-erhalten-iris-t-a-c3302cf3-1b72-4ab4-9741-6baf379b082c
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