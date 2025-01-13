Украина получила первую гаубицу RCH 155 от Германии из обещанных 54

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 обещанных колесных гаубиц RCH 155, что является частью усилий по усилению украинской артиллерии. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

Гаубица RCH 155. Фото: DW

"Украина может рассчитывать на нас, это важный сигнал. Германия готова брать на себя ответственность в Европе", — подчеркнул Писториус.

Украинский посол Алексей Макеев официально принял первую гаубицу из обещанных 54, подчеркнув символическое значение этого жеста. Шесть из этих систем будут оставаться в Германии для тренировок украинских военных.

"Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Мы должны бороться за мир. Важно знать, что Германия на нашей стороне", — прокомментировал Макеев возможность предстоящих переговоров по прекращению войны.

KNDS, объединение традиционной немецкой компании KMW и французской компании Nexter, представила эту новейшую колесную гаубицу как "самую современную в мире". Она позволяет вести огонь во время движения, а ее башня может дистанционно управляться снаружи. Система рассчитана на экипаж из двух солдат благодаря автоматизации процесса.

155-мм гаубица на бронированном транспорте с четырьмя осями ("8x8") будет передана не только Украине, но и Германии, которая также ожидает подобную артиллерийскую систему для более быстрого развертывания.

Еще летом 2024 стало известно, что KNDS заключила соглашение с Украиной на поставку 54 гаубиц RCH 155, а в начале июня того же года было объявлено о планах создания дочернего предприятия в Украине.

Портал "Комментарии" ранее писал, что военный Александр Карпьюк предположил, что Вооруженным силам наконец-то поступили боеприпасы от союзников . Как он подчеркнул в Фейсбуке, об этом свидетельствует ситуация на фронте в течение этих суток