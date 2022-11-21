Украина получила от Великобритании современные ракеты Brimstone 2 (ФОТО)

Вооруженные силы Украины получили от Соединенного Королевства военную помощь, а именно современные ракеты Brimstone 2. Ранее британцы передавали только ракеты Brimstone первого поколения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter аналитического проекта Ukraine Weapons Tracker.



Современные ракеты Brimstone 2 от Великобритании. Фото: из открытых источников

Аналитики Ukraine Weapons Tracker опубликовали фото, на которых заметна разгрузка современных ракет Brimstone 2 Dual Mode. Это произошло через несколько дней после визита премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Украину. Британский политик пообещал финансовую и военную поддержку Украине.

Британия ранее снабжала сотни ракет модели Brimstone, имеющих класс "воздух-земля", но ВСУ их модифицировало под свои нужды для запуска из наземных систем. Первые видео по использованию ракет Brimstone силами ВСУ появились весной 2022 года.



Британцы усовершенствовали ракету Brimstone 2, улучшили самонаведение, обновили ПО и конструкцию. Таким образом, современная британская ракета может поражать цели на расстоянии до 60 км, тогда как предыдущая версия имела диапазон действия в 20 км.

Фото с современными ракетами Brimstone 2 Dual Mode, которые британцы передали для Украины, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила оружие от Турции еще летом. Это оказались ракетные системы залпового огня TRGL-230 , имеющие высокоточные снаряды для уничтожения целей.

Также "Комментарии" писали о том, что республиканец США сделал заявление о поставках истребителей для Украины. Сенатор считает, что он пока в меньшинстве, но верит, что в будущем ВСУ может получить F-16 для борьбы против России.

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