Украина получила неожиданный "подарок" от России: стало известно несет ли он угрозу

Украинские пограничники во время наблюдений на Черниговщине зафиксировали подозрительную постройку, которая двигалась по реке Десна. Впоследствии в ГПСУ выяснили, что этим крупногабаритным плавучим объектом была понтонная переправа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.



Понтонный мост, приплывший из России

В Черниговской области украинские пограничники зафиксировали движущийся из России плавучий мост. Госслужащие из ГПСУ наблюдали за движением объекта, пока он не остановился у берега территории Украины.

"Наблюдение за подозрительным сооружением охранники границы на Черниговщине вели, пока тот не остановилась у берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", — сообщили в ГПСУ о "подарке" от России.

Пограничники указали, что на объект были отправлены саперы, которые исследовали, может ли понтонный мост представлять опасность. Сейчас известно, что российская конструкция угрозы не несет. Какая дальнейшая судьба ожидает российский мост, пока не сообщалось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на просьбу Байдена, Конгресс США сделал "рождественский подарок" Путину. Байден во время встречи с Зеленским призвал Конгресс принять решение о предоставлении помощи Украине к Рождеству. Американский президент указал, что в противном случае это станет "подарком" для Путина.

Также "Комментарии" писали, что Великобритания подарила Украине корабли. Однако одна из стран НАТО блокирует эти суда для Украины и не позволяет пройти им через пролив Босфор.