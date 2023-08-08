Украина получила мощное оружие против российской армии

Зеленский показал, что Украина уже получила от Франции крылатые ракеты большой дальности SCALP. Эти ракеты являются аналогом британских ракет Storm Shadow, которые навали панику среди российских военкоров после попаданий по складам боеприпасов и мостам в Крыму.

Истребитель с ракетами SCALP. Фото из открытых источников

В ходе июльского саммита НАТО в Литве Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. После совместных переговоров президент Украины объявил, что "благодарен Франции за ракеты SCALP и другое вооружение, которое так необходимо для защиты".

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Однако только сейчас первые ракеты физически поступили в Украину. В видео ко дню Воздушных сил Вооруженных Сил Украины был продемонстрирован переданный Францией в рамках военной помощи фронтовой бомбардировщик Су-24М с подвешенной под крылом крылатой ракетой SCALP на которой Зеленский написал "Слава Украине".

Пока неизвестно, сколько именно единиц вооружения передали французы, и какие поставки обещали в будущем.

Ракеты SCALP – французские крылатые ракеты, которые были поставлены на вооружение в 2002 году. Они используются для поражения точечных целей, например укрытий, и могут пробивать железобетонные стены толщиной до четырех метров. Радиус действия SCALP составляет 250-400 км, и они управляются благодаря GPS и инфракрасной технологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус сделал новое заявление о дальнобойных ракетах Taurus для Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Минобороны США на атаку беспилотников по двум российским судам в Черном море.