Украина получила "британку", которой уничтожает рашистов

Британская 105-миллиметровая легкая буксированная гаубица получила боевое крещение на российско-украинском фронте летом 2022 года и с тех пор как нельзя лучше зарекомендовала себя. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

L119 во время войны в Ираке

"Бойцы сразу же оценили преимущества "британки": высокая скорострельность и малая масса делают эту гаубицу эффективной во время рейдовых или штурмовых операций. О ювелирной точности пушки ходят легенды. Так, например, расчеты L119 уничтожали позиции российских СПГ-9 и 120-м — цели не слишком большие, — пишет сегодня Анна Маляр в своем телеграмм-канале — Артиллеристы говорят, что главным "оппонентом" для гаубицы является 120-мм Д-30, но с учетом обстоятельств и задач, которые ребята выполняют, "полумертвые" советские образцы проигрывают L119 почти по всем параметрам".

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Британская L119 или 105 Light Gun способна производить до 6 выстрелов в минуту. Имеет широкий спектр доступных боеприпасов: осколочно-фугасные, дымовые и осветительные. Дальность огня: обычные боеприпасы – 14 км, активно-реактивные – 19,5 км.

Д-30 – прицепная гаубица калибра 122-мм, созданная в Советском Союзе в конце 1950-х годов. Была принята на вооружение Советским Союзом сначала 1960-х. На вооружении 35 стран без учета стран бывшего СССР находится около 3600 орудий.

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