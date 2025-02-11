Украина под атакой крылатых ракет: где уже слышны взрывы

Утром, 11 февраля, страна-агрессор снова атакует Украину крылатыми ракетами. Уже есть первые фиксации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Начиная с ночи мониторинговые каналы информировали о взлете стратегических бомбардировщиков РФ. Однако официального подтверждения не было.

Сейчас ракеты уже зафиксированы в Сумской области, которые движутся в направлении Полтавской.

"Ракеты от России – это подтверждение того, что Путина интересует исключительно война", — отреагировал на атаку глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Воздушных силах призвали жителей Полтавы перейти в укрытие, поскольку с северо-запада летят крылатые ракеты.

Позже СМИ сообщили, что в Полтаве раздались первые звуки взрывов, пишут в СМИ.

Так по состоянию на утро сигнал тревоги раздается почти по всей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России атакован один из ключевых энергетических объектов: детали.



