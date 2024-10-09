Украина планирует отменить запрет на экспорт дронов: что вынуждает идти на такой шаг

Киев намерен снять запрет на экспорт дронов, поскольку ресурсов государства не хватает на покрытие всех военных нужд в беспилотниках, а привлекать средства на производство необходимо. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Дроны. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, украинскому войску срочно нужны дроны для воздушной разведки, защиты и атак на большом расстоянии. Однако ограниченные государственные ресурсы не позволяют покрывать все военные потребности, поэтому компании-производители дронов ищут возможность продавать свою продукцию за границу, чтобы заработать средства для производства новых дронов для армии.

Как пояснил глава подкомитета Верховной Рады по экономическим вопросам Александр Мариковский, экспорт дронов может принести Украине до 20 млрд долларов дохода — "именно те деньги, которых нам не хватает".

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина запретила экспорт военных товаров, чтобы обеспечить свою армию всеми необходимыми ресурсами.

Однако государство не имеет финансовых возможностей покупать все доступные дроны и инвестировать в их разработку. Разрешение на экспорт избыточной продукции рассматривается как способ привлечь инвесторов.

В то же время Кремль значительно нарастил производство вооружения, и украинские участники отрасли оценивают преимущество России в дронах на поле боя в соотношении от 5 до 10 к 1.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи, составил список вооружений, которые Вашингтон мог бы предоставить Украине для более эффективной борьбы с Россией. В этот перечень вошли ракеты "воздух-земля" и защищенная система связи, которую использует НАТО, известная как Link 16. Эти системы, как считается, могли бы значительно улучшить способность Украины противостоять агрессии. Об этом пишет "CNN", со ссылкой на собственные источники.



