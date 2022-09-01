Украина переживает 190 сутки полномасштабного вторжения: чего ждать на полях сражений и не только

Мы переживаем 190-е сутки с начала широкомасштабного российского вторжения. Никто в мире, похоже, не думал, что мы сумеем продержаться и неделю. Однако же… Как могут события развиваться дальше? Чего ждать на полях сражений и не только? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В ближайшее время можно ожидать окружения российского плацдарма в Херсонской области

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что 190 дней – это огромный период войны.

"Для того, чтобы экстраполировать этот срок, можем взять 1941-й, – отмечает он. – 190-й день боевых действий на территории СССР – это 27 декабря 1941-го. Уже двадцать дней идет контрнаступление Красной Армии под Москвой. Стало понятно, что, скорее всего, гитлеровская Германия не сможет выиграть эту войну… Вернемся в наше время. Российская армия фактически утратила наступательный потенциал. Она может проводить мелкие, частные наступательные операции местного значения. Это связано с тем, что у РФ не хватает как боеприпасов, так и личного состава".

Что касается Украины, продолжает аналитик, то мы уже поняли, что можем держать позицию.

"Однако, если сравнить, может не совсем корректно, войну с футболом, то выиграть матч можно при условии, что мы не только защищаем свои ворота, но и бьем по воротам противника, – подчеркивает Виктор Савинов. – Пока Украина достаточно снисходительно в этом смысле относится к России, практически не переходя середину поля. Однако в ближайшее время можно ожидать окружения российского плацдарма в Херсонской области. А, если украинское командование будет более решительное и преодолеет психологический барьер, то вполне можно добить Черноморский флот прямо в Севастопольской бухте. И начать десантные операции на побережье Северного Кавказа – с целью присоединения Кубани к Украине. Что позволит выдвинуть встречные территориальные претензии к РФ. Поскольку Кубань имеет глубокие исторические украинские корни".

Новый этап – это сосредоточение внимания Украины на Южном направлении

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает:

"Более чем полугодовой марафон с момента широкомасштабного наступления России в Украине, стал очередным этапом (на фоне двух предыдущих неудачных для агрессора периодов), где Кремль не смог достичь ключевой для себя цели. А именно – уничтожение Украины как государства. Полномасштабное наступление россиян не только не разрушило основы нашего государства, но и мобилизовало усилия, причем не только украинской нации, но и всей наций, вступивших в прямое противостояние с авторитарным российским режимом".

Осень, подчеркивает эксперт, очевидно, станет третьим, хотя и не завершающим этапом этой войны.

"Усилиями государств участников формата "Рамштайн" украинской армии удалось стабилизировать ситуации по всей линии фронта протяженность которого оценивается в около 700 километров. Новый этап – это сосредоточение внимания Украины на Южном направлении. И как бы россияне не контролировали оккупированные территории, они перестали диктовать направления наступления, что говорит о потере военной инициативы со стороны Кремля", – отмечает Юрий Подорожний.

По его мнению, новый – осенний – этап войны будет характеризоваться следующими тезисами.

1. Война будет продолжаться. В том числе в следующем году. И это не означает, что она в 2023-м закончится.

2. Поддержка Украины будет продолжаться и выходит на новый уровень, учитывая, что США присвоят название военной операции в Украине. Это означает более глубокую интеграцию Пентагона в решение стратегических и оперативных задач на фронте.

3. Дипломатического решения вопроса в ближайшей перспективе (полгода – 10 месяцев) ждать не стоит.

4. Украина будет получать не только военную, но и необходимую экономическую помощь, которая будет более глубоко контролироваться.

5. Украина будет продвигаться вглубь оккупированной территории примерно таким же темпом, как Россия захватывала эти территории в мае – июле.

6. Горячие фазы противостояния следует ожидать весной следующего года.

7. Осень и зима для Украины пройдут в ожидании вооружений, предоставляемых по программе ленд-лиза.

8. Ни энергетического, ни экономического коллапса в Украине не будет.

9. Власть будет продвигаться в сторону монополизации информационного пространства и сокращение объема информпространства. В политическом плане она станет продвигаться к большей авторитарности и концентрации власти.

10. Не имея возможности продвигаться на поле боя, Россия будет активизироваться в информационной войне – как в Украине, так и в странах-союзниках Украины.

"Рядовым гражданам, которые жили в искусственно созданной иллюзии быстротечности войны, необходимо понять, как перестроить свои жизни в новых условиях, где дети должны ходить в школы, работать и даже отдыхать, учитывая, что никакого безопасного места в стране нет, учитывая военные возможности РФ и уровень ее моральной планки в ведении войны. Для общества ключевой задачей является удержать баланс между ограничениями военного времени и сохранением демократического устройства государства", – констатирует Юрий Подорожний.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, как США готовили Украину к контрнаступлению.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!