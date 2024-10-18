Украина перейдет к «плану Б»: Зеленский раскрыл, когда это произойдет

Если после ноябрьских выборов политика США по военной помощи Украине изменится, это может стать планом Б для Украины, заявил в эфире телемарафона президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются ключевым донором военной помощи для Украины, поэтому возможные изменения в их политике после выборов будут значительно влиять на дальнейшее развитие войны или ее завершение.

"Политика США будет сама по себе влиять на развитие этой войны, или на развитие окончания войны", – подчеркнул глава Украины.

Президент также отметил, что пока невозможно предсказать, какие именно изменения могут произойти в американской политике, поскольку результаты выборов нельзя точно прогнозировать. Зеленский обратил внимание на то, что во время предвыборной кампании кандидаты могут высказывать разные позиции по поддержке Украины, но то, что будет после выборов, остается неизвестным.

"Сегодня они борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо для их государства. Для нас – не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе, потому что мы – в войне", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Украины есть план победы в войне, который президент Владимир Зеленский представил США и всем ключевым западным партнерам. Также он презентовал его в Верховной Раде. Согласно этому плану Украина может победить в войне, однако нуждается в значительной поддержке западных партнеров, в первую очередь Соединенных Штатов. Среди прочего Украина хочет получить больше оружия, а также разрешение на то, чтобы бить западным оружием по российской территории.

Также "Комментарии" рассказывали , что американские ракеты слишком дорогие, поэтому Украине для ударов по РФ лучше использовать дроны собственного производства.



