Украина перешла к новой стратегии ведения войны: что она предполагает

Силы обороны Украины ввели новую стратегию ведения войны, направленную на точечные удары по определенным целям на территории России, заявил в эфире Freedom бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

Война в Украине

Мы отмечаем, что перешли к новой стратегии ведения войны. Не только нанесение ударов, например, на Курском направлении как альтернативы, где враг не ожидал, но и четкие ежедневные удары по конкретным целям. Это аэродромы, это склады боеприпасов, это пусковые установки Шахедов, — подчеркнул Маломуж.

Генерал напомнил, что уже не раз обсуждалась необходимость ударов по важным российским объектам, с которых совершаются атаки на украинские города. По его словам, самый эффективный подход – уничтожать эти объекты на месте их расположения. Это самая действенная модель, и мы, наконец, к ней переходим, добавил эксперт.

По мнению генерала, тысячи беспилотников должны быть ориентированы на российские аэродромы и пусковые установки "Шахедов".

"Поэтому переход к такой системе нанесения ежедневных, ежедневных ударов по конкретным объектам, совершающим атаки, а особенно беспилотники — это эффективная модель нейтрализации и самих Шахедов, боеприпасов, применяемых для их начинки. Соответственно это явно снижает их активность в воздухе. И несколько даже ночей таких массовых атак нет”, — сказал генерал.

Маломуж также подчеркнул, что украинские Силы обороны располагают точной информацией о местоположениях российских самолетов, беспилотников и пусковых установок, а также о работе их систем ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны поразили российский аэропорт.



