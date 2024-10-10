Украина перешла к новой стратегии ведения войны: что она предполагает

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Ткачик Олеся
Силы обороны Украины ввели новую стратегию ведения войны, направленную на точечные удары по определенным целям на территории России, заявил в эфире Freedom бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.
Война в Украине
Генерал напомнил, что уже не раз обсуждалась необходимость ударов по важным российским объектам, с которых совершаются атаки на украинские города. По его словам, самый эффективный подход – уничтожать эти объекты на месте их расположения. Это самая действенная модель, и мы, наконец, к ней переходим, добавил эксперт.
По мнению генерала, тысячи беспилотников должны быть ориентированы на российские аэродромы и пусковые установки "Шахедов".
Маломуж также подчеркнул, что украинские Силы обороны располагают точной информацией о местоположениях российских самолетов, беспилотников и пусковых установок, а также о работе их систем ПВО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны поразили российский аэропорт.
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