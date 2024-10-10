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Украина перешла к новой стратегии ведения войны: что она предполагает

У Украины есть новая стратегия ведения войны, и она уже демонстрирует свою эффективность

сегодня, 15:40
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Ткачик Олеся

Силы обороны Украины ввели новую стратегию ведения войны, направленную на точечные удары по определенным целям на территории России, заявил в эфире Freedom бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

Украина перешла к новой стратегии ведения войны: что она предполагает

Война в Украине

Мы отмечаем, что перешли к новой стратегии ведения войны. Не только нанесение ударов, например, на Курском направлении как альтернативы, где враг не ожидал, но и четкие ежедневные удары по конкретным целям. Это аэродромы, это склады боеприпасов, это пусковые установки Шахедов, — подчеркнул Маломуж.

Генерал напомнил, что уже не раз обсуждалась необходимость ударов по важным российским объектам, с которых совершаются атаки на украинские города. По его словам, самый эффективный подход – уничтожать эти объекты на месте их расположения. Это самая действенная модель, и мы, наконец, к ней переходим, добавил эксперт.

По мнению генерала, тысячи беспилотников должны быть ориентированы на российские аэродромы и пусковые установки "Шахедов".

"Поэтому переход к такой системе нанесения ежедневных, ежедневных ударов по конкретным объектам, совершающим атаки, а особенно беспилотники — это эффективная модель нейтрализации и самих Шахедов, боеприпасов, применяемых для их начинки. Соответственно это явно снижает их активность в воздухе. И несколько даже ночей таких массовых атак нет”, — сказал генерал.

Маломуж также подчеркнул, что украинские Силы обороны располагают точной информацией о местоположениях российских самолетов, беспилотников и пусковых установок, а также о работе их систем ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны поразили российский аэропорт.




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Источник: https://uatv.ua/uk/syly-oborony-ukrayiny-perejshly-do-novoyi-strategiyi-vedennya-vijny-general/
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