Украина отправила на дно российские десантные корабли

Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ уничтожены. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Главное управление разведки.

Результаты атаки надводных дронов Украины

"Согласно полученным новым разведданным, поражены два катера оккупантов: один корабль более раннего проекта 1176 "акула", другой поновее ― проекта 11770 "серна". В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: "акула" ― сразу, "серна" ― еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", — отмечают разведчики. – Охота продолжается!"

Десантные возможности корабля проекта "акула" — один основной боевой танк Т-72 или 2 грузовых автомобиля ГАЗ-66, или до 50 тонн груза, или 20 человек десанта. Катера проекта "серна" предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров аналогичного класса.

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