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Украина отказалась от нового транша Leopard 1 из Германии: какая причина

Германия передала Украине неисправные танки

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина отказалась принимать транш из 10 немецких танков Leopard. Все дело в том, что техника оказалась в таком состоянии, что прежде, чем отправиться на фронт, она нуждается в капитальном ремонте. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Spiegel".

Украина отказалась от нового транша Leopard 1 из Германии: какая причина

Танки Leopard 1. Фото: из открытых источников

Журналистам стало известно, что несколько дней назад Украина направила группу специалистов в польский город Жешув для проверки немецких танков Leopard, которые предназначались для ВСУ. На месте выяснилось, что техника уже была сильно изношена во время обучения украинских солдат в Германии и нуждается в ремонте.


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При этом, как уточняет Spiegel, несколько из десяти танков Leopard 1A5, которые уже передали Украине в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем.

Стоит заметить, что всего Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад. Но поскольку многие модели еще оставались на хранении, специалистам поручили как можно быстрее привести их в рабочее состояние.

"Всплывшие проблемы свидетельствуют о том, что при планировании поставок танков многое было сделано неправильно. Уже вскоре после принятия политического решения о поставке танков инсайдеры стали говорить о том, что проблемы с техническим обслуживанием и поставками запасных частей можно было предвидеть", — пишут журналисты.

Теперь Берлин хочет быстро обучить украинских техников для того, чтобы они могли самостоятельно поддерживать Leopard 1 в хорошем состоянии и выполнять многие мелкие ремонтные работы.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские танки Abrams уже в ближайшее время прибудут в Украину. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна".




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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/waffenlieferungen-aus-deutschland-ukraine-lehnt-einfuhr-von-aelteren-leopard-panzern-ab-a-1789c3b1-e5b3-4750-bf0c-88dc8c519b20
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:32

Сильно зношені під час навчання наших вояків. Але вина на німцях вони ж не передбачили. Егоїсти, нероби, розкрадачі власної країни, хабарники, завжди зуміють звинуватити інших. Коли самі вихвалялись і не передбачили ліній оборони ворога, це нормально. Не передбачили нападу коли у 2014 захоплювали владу, та коли займались великим дорожнім крадівництвом. Нацисти завжди мають подвійні стандарти для себе друзів та інших.


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