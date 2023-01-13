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Украина отказалась от американской военной техники

Украина могла получить современные БТР Stryker от США в 2017 году, однако отказалась от военной техники, которую предлагали со скидкой.

сегодня, 15:39
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Автор:

Slava Kot

Еще до начала полномасштабного вторжения Украина могла получить современные американские бронетранспортные машины Stryker. Кроме того США предлагали скидку на свою технику для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Ukrmilitary.

Украина отказалась от американской военной техники

Американский БТР Stryker. Фото из открытых источников

Во время долгих переговоров, продолжавшихся с 2015 по 2017 год, Украина приняла решение не покупать у США около 100 единиц БТРов Stryker. Об отказе сообщил Дилан Малясов из The Defence Blog. Как говорится в его сообщении, активные переговоры велись о продаже БТР Stryker в двух модификациях: M1126 и M1133.

Американцы предлагали Украине купить бронетранспортеры в рамках программы Foreign Military Sales, что означало, что украинские военные могли получить БТР Stryker со скидкой в 60%. Украина должна была оплатить оставшуюся сумму, а также трансфер военной техники. Примечательно, что сейчас Пентагон рассматривает возможность отправить Stryker в Украину для борьбы с российской агрессией.

Боевые машины Stryker являются одними из главных вооружений для бригадных групп в американской армии. Эта техника предназначена для транспортировки пехоты на поле боя, огневой поддержки, а также для помощи в обеспечении боевых действий военных подразделений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белгородской области России самоуничтожился танк Т-72 во время ремонта. Известно, что танк загорелся, отчего сдетонировал снаряд и уничтожил российскую боевую технику. В результате пожара получили повреждения еще два рядом стоящих танка.

Также "Комментарии" писали о том, когда в Украину приедут французские колесные танки, которые анонсировал Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.




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Источник: https://www.ukrmilitary.com/2019/07/stryker.html?m=1
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