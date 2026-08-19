Украина окончательно перенесла войну на терриорию РФ: в ВСУ объяснили, почему для Москвы хуже всего впереди

Украина в этом году существенно усугубила дальнобойные удары по территории России. Для атак используются ракеты и большие группы беспилотников, которые направляют, прежде всего, на предприятия военно-промышленного комплекса, энергетические объекты и логистическую инфраструктуру. Об этом пишет The Washington Post.

Атаки по НПЗ РФ. Фото: из открытых источников

Отдельной целью все чаще становятся большие складские комплексы русского маркетплейса Wildberries. В результате атак уничтожаются товары, убытки от которых могут исчисляться миллиардами долларов. Таким образом, украинские удары влияют не только на военный сектор РФ, но и на гражданскую экономику страны.

По оценке издания, масштаб атак вынуждает российские власти расширять зону прикрытия противовоздушной обороной. Кроме того, удары уже отражаются на работе аэропортов, создают проблемы со снабжением горючего и напоминают российскому обществу, что война не ограничивается фронтом.

Участие в атаке на один из составов Wildberries, расположенный примерно в 45 километрах к югу от Москвы, подтвердил командир 413-го полка Сил беспилотных систем ВСУ "Рейд" Евгений Карась. По его словам, удары по российскому тылу должны изменить восприятие войны внутри самой РФ.

"Украина должна наказать Кремль, если мы хотим достичь стабильного и длительного мира. Чем большие потери они понесут, тем быстрее они пойдут на мир", — заявил военный.

Карась подчеркнул, что систематическое давление на российскую экономику может вынудить обычных граждан РФ ощутить реальную цену агрессии. По его мнению, это также способно создать дополнительные предпосылки для возвращения Москвы в переговорный процесс, ранее зашедший в тупик.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может оказаться под серьезным международным давлением, которое заставит Кремль перейти от деклараций о готовности к переговорам к реальным договоренностям. Политолог Виктор Бобиренко считает, что ключевым периодом для этого могут стать ближайшие недели. По словам эксперта, Москва продолжает демонстрировать готовность воевать, однако ситуация может измениться, если на Россию одновременно усилят экономическое и политическое давление. Важную роль в этом сыграют Соединенные Штаты и европейские партнеры Украины.