До завершения 2026 года осталось всего несколько месяцев, однако именно этот период может оказаться определяющим для дальнейшего развития войны. Кремль одновременно усиливает военное давление, наносит удары по украинской инфраструктуре и не закрывает возможности для переговоров с США. В то же время, Москва не демонстрирует готовности отказываться от ключевых требований. Так чего же Путин действительно стремится к концу года — продолжение войны или попытается добиться выгодного для Кремля соглашения? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT утверждает, что до конца 2026 года Путин будет стремиться не столько завершить войну, сколько максимально усилить позиции России перед возможными переговорами. Одним из главных инструментов будет оставаться фронт: Кремлю важно продемонстрировать хотя бы определенные территориальные достижения, особенно на Донбассе, чтобы использовать их в качестве аргумента в будущем дипломатическом торге. В то же время, Москва может продолжать давление на украинскую энергетику, экономику и тыл, рассчитывая истощить ресурсы Украины и усилить внутренний запрос на завершение войны.

Не менее важно для Кремля влияние на позицию Запада. Москва может пытаться убедить США и европейские страны, что затяжная война создает для них все большие риски и поэтому необходимо искать компромисс. В такой логике переговоры становятся для Путина не обязательно путём к миру, а еще одним инструментом давления. Параллельно Кремль заинтересован в сохранении внутренней стабильности и готовности русского общества к продолжению войны.

Чат-бот Grok утверждает, что одной из ключевых задач Кремля может стать закрепление уже захваченных Россией территорий и попытка перевести фактическую ситуацию на фронте в политическую плоскость. Если масштабного продвижения до конца года добиться не удастся, Москва может настаивать на переговорах, где вопрос оккупированных территорий будет отложен на будущее.

Еще одним направлением может стать попытка ослабить единство западных партнеров Украины. Кремль заинтересован в противоречиях между США и Европой и внутри НАТО, поскольку от политического единства союзников зависит объем дальнейшей помощи Киеву. В то же время, Путин стремится сохранить за Россией статус влиятельного глобального игрока, с которым вынуждены считаться Вашингтон и Пекин. Внутри страны Кремлю важно демонстрировать россиянам, что война якобы дает результаты, способные оправдать ее высокую экономическую и человеческую цену.

Чат-бот Gemini считает, что до конца 2026 года Путин может сосредоточиться не столько на скорейшем завершении войны, сколько на улучшении позиций России перед возможными договоренностями. Кремлю важно продемонстрировать военные результаты, прежде всего, на Донбассе, и использовать их как аргумент во время переговоров. Если масштабного прорыва добиться не удастся, Москва может попытаться закрепить нынешнюю ситуацию и добиться ее фактического принятия.

Важным направлением для Кремля остается и западная поддержка Киева. Москва может пытаться усилить противоречия между США и Европой, используя переговоры как дополнительный инструмент давления на партнеров Украины. В то же время, Путину важно сохранять контроль внутри России и убеждать общество, что война якобы приносит конкретные результаты. Поэтому до конца года Кремль может одновременно усиливать военное давление, вести дипломатический торг и ждать момента, когда совокупность этих факторов позволит выдвинуть максимально жесткие условия.

Таким образом, все три модели ИИ сходятся в том, что до конца 2026 года Путин будет пытаться прийти не с мирным соглашением любой ценой, а с максимально сильными переговорными позициями. Если Россия не добьется желаемого на фронте, Кремль может компенсировать это усилением ударов, экономическим давлением и дипломатическим торгом. Поэтому главный вопрос ближайших месяцев — не согласится ли Путин на переговоры, а с какими требованиями он придет к ним и насколько Украина и Запад будут готовы эти требования отклонить.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейские партнеры могут требовать от Украины большей прозрачности в использовании финансовой помощи и конкретных шагов по борьбе с коррупцией.