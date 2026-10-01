До завершення 2026 року залишилося лише кілька місяців, однак саме цей період може виявитися визначальним для подальшого розвитку війни. Кремль одночасно посилює військовий тиск, завдає ударів по українській інфраструктурі та не закриває можливості для переговорів зі США. Водночас Москва не демонструє готовності відмовлятися від ключових вимог. То чого ж Путін насправді прагне до кінця року — продовження війни чи спробує домогтися вигідної для Кремля угоди? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, що до кінця 2026 року Путін прагнутиме не стільки завершити війну, скільки максимально посилити позиції Росії перед можливими переговорами. Одним із головних інструментів залишатиметься фронт: Кремлю важливо продемонструвати хоча б певні територіальні здобутки, особливо на Донбасі, щоб використати їх як аргумент у майбутньому дипломатичному торзі. Водночас Москва може продовжувати тиск на українську енергетику, економіку та тил, розраховуючи виснажити ресурси України й посилити внутрішній запит на завершення війни.

Не менш важливим для Кремля є вплив на позицію Заходу. Москва може намагатися переконати США та європейські країни, що затяжна війна створює для них дедалі більші ризики й тому необхідно шукати компроміс. У такій логіці переговори стають для Путіна не обов’язково шляхом до миру, а ще одним інструментом тиску. Паралельно Кремль зацікавлений у збереженні внутрішньої стабільності та готовності російського суспільства до продовження війни.

Чат-бот Grok стверджує, що одним із ключових завдань Кремля може стати закріплення вже захоплених Росією територій та спроба перевести фактичну ситуацію на фронті у політичну площину. Якщо масштабного просування до кінця року досягти не вдасться, Москва може наполягати на переговорах, де питання окупованих територій буде відкладене на майбутнє.

Ще одним напрямком може стати спроба послабити єдність західних партнерів України. Кремль зацікавлений у суперечностях між США та Європою, а також усередині НАТО, оскільки від політичної єдності союзників залежить обсяг подальшої допомоги Києву. Водночас Путін прагне зберегти за Росією статус впливового глобального гравця, з яким змушені рахуватися Вашингтон і Пекін. Усередині країни Кремлю важливо демонструвати росіянам, що війна нібито приносить результати, здатні виправдати її високу економічну та людську ціну.

Чат-бот Gemini вважає, що до кінця 2026 року Путін може зосередитися не стільки на швидкому завершенні війни, скільки на покращенні позицій Росії перед можливими домовленостями. Кремлю важливо продемонструвати військові результати, насамперед на Донбасі, і використати їх як аргумент під час переговорів. Якщо масштабного прориву досягти не вдасться, Москва може спробувати закріпити нинішню ситуацію та домогтися її фактичного прийняття.

Важливим напрямком для Кремля залишається і західна підтримка Києва. Москва може намагатися посилити суперечності між США та Європою, використовуючи переговори як додатковий інструмент тиску на партнерів України. Водночас Путіну важливо зберігати контроль усередині Росії та переконувати суспільство, що війна нібито приносить конкретні результати. Тому до кінця року Кремль може одночасно посилювати військовий тиск, вести дипломатичний торг і чекати моменту, коли сукупність цих факторів дозволить висунути максимально жорсткі умови.

Таким чином, усі три моделі ШІ сходяться у тому, що до кінця 2026 року Путін намагатиметься прийти не з мирною угодою за будь-яку ціну, а з максимально сильними переговорними позиціями. Якщо Росія не досягне бажаного на фронті, Кремль може компенсувати це посиленням ударів, економічним тиском та дипломатичним торгом. Тому головне питання найближчих місяців — не лише чи погодиться Путін на переговори, а з якими вимогами він прийде до них і наскільки Україна та Захід будуть готові ці вимоги відхилити.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейські партнери можуть вимагати від України більшої прозорості у використанні фінансової допомоги та конкретних кроків у боротьбі з корупцією.