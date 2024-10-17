Украина обсуждает «план мира»: какие территории РФ готова вернуть, а что хочет оставить себе

От "плана победы", который якобы нереалистично выполнить, Украина вынуждена будет перейти к так называемому "плану мира", считает политический эксперт Александр Кочетков.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, "план мира", в отличие от "плана победы", будет вполне реальным, потому что это поиск компромисса с Россией под наблюдением США и Китая. Конечно, добавляет эксперт, за счет территориальных и политических уступок, причем со стороны Украины их будет заметно больше.

"Насколько мне известно, не прямые переговоры, а некоторые консультации и обмен мнениями через международных посредников уже идут. И пока потенциальная зона компромисса выглядит миксом из "стамбульских договоренностей" и "Минска 2", потому что Россия готова уйти из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, оставив себе Крым и Донбасс — не юридически, а фактически. Но при условии невступления Украины в НАТО и отсутствия НАТОвских баз на нашей территории", — заявил Кочетков.

По его информации, о возвращении Донбасса Россия потенциально готова разговаривать при условии перехода Украины к федеративному устройству и признанию русского языка официальным.

"А первым шагом "доброй воли" должно быть снятие с недоимперии санкций в банковской сфере и высоких технологиях", — добавил Кочетков.

По его словам, в так называемом "плане мира" якобы есть пункты по разведению войск и контролю этого разведения, но это уже конкретика, которая сейчас не имеет значения.

"Ибо никаких окончательных решений нет и пока не может быть. Более или менее реальные контуры "плана мира" станут известны только после президентских выборов в США", — подчеркнул Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что названа идеальная формула для Украины мира с РФ, которая понравится не всем.



