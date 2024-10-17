Украина обсуждает «план мира»: какие территории РФ готова вернуть, а что хочет оставить себе

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Ткачик Олеся
От "плана победы", который якобы нереалистично выполнить, Украина вынуждена будет перейти к так называемому "плану мира", считает политический эксперт Александр Кочетков.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, "план мира", в отличие от "плана победы", будет вполне реальным, потому что это поиск компромисса с Россией под наблюдением США и Китая. Конечно, добавляет эксперт, за счет территориальных и политических уступок, причем со стороны Украины их будет заметно больше.
По его информации, о возвращении Донбасса Россия потенциально готова разговаривать при условии перехода Украины к федеративному устройству и признанию русского языка официальным.
По его словам, в так называемом "плане мира" якобы есть пункты по разведению войск и контролю этого разведения, но это уже конкретика, которая сейчас не имеет значения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что названа идеальная формула для Украины мира с РФ, которая понравится не всем.
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