Украина недовольна взглядом США на контрнаступление – Politico

Слитные файлы с пометками "совершенно секретно" указывают на оценку США по украинскому контрнаступлению. Американские спецслужбы считают, что украинская атака принесет только "скромные территориальные достижения". Однако украинские чиновники критически относятся к подобным прогнозам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Министр обороны США Ллойд Остин и украинский коллега Алексей Резников. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Украинские чиновники прокомментировали позицию США, указанную в слитых документах. По мнению чиновников, Соединенные Штаты вновь недооценивают украинские силы.

"Те же люди, которые говорили, что Киев упадет за три дня, теперь сливают вредную и столь же смешную информацию перед наступлением, критически важным для всего свободного мира", — говорит неназванный украинский чиновник.

Другой чиновник из оборонного сектора заявил, что "некоторые люди продолжают колебаться" по поводу наступления ВСУ, однако добавил, "мы доказали, что все ошибаются". По его словам, прогнозы в слитых документах не соответствуют действительности. Также украинское чиновник считает, что такие данные могут свидетельствовать на сколько серьезно Соединенные Штаты поддерживают украинские цели по вытеснению российских сил из страны.

"Соединенные Штаты и Украина не столь синхронны, как обе страны заявляют о 14 месяцах войны. Это также может предвещать снижение доверия между Вашингтоном и Киевом перед решающими несколькими месяцами боев, которые могут диктовать ход войны с Россией", — заключает Politico .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция блокирует важное решение ЕС для Украины.

Также "Комментарии" писали о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине.