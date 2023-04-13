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Украина недовольна взглядом США на контрнаступление – Politico

Украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ.

сегодня, 11:33
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Автор:

Slava Kot

Слитные файлы с пометками "совершенно секретно" указывают на оценку США по украинскому контрнаступлению. Американские спецслужбы считают, что украинская атака принесет только "скромные территориальные достижения". Однако украинские чиновники критически относятся к подобным прогнозам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Украина недовольна взглядом США на контрнаступление – Politico

Министр обороны США Ллойд Остин и украинский коллега Алексей Резников. Фото из открытых источников


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Украинские чиновники прокомментировали позицию США, указанную в слитых документах. По мнению чиновников, Соединенные Штаты вновь недооценивают украинские силы.

"Те же люди, которые говорили, что Киев упадет за три дня, теперь сливают вредную и столь же смешную информацию перед наступлением, критически важным для всего свободного мира", — говорит неназванный украинский чиновник.

Другой чиновник из оборонного сектора заявил, что "некоторые люди продолжают колебаться" по поводу наступления ВСУ, однако добавил, "мы доказали, что все ошибаются". По его словам, прогнозы в слитых документах не соответствуют действительности. Также украинское чиновник считает, что такие данные могут свидетельствовать на сколько серьезно Соединенные Штаты поддерживают украинские цели по вытеснению российских сил из страны.

"Соединенные Штаты и Украина не столь синхронны, как обе страны заявляют о 14 месяцах войны. Это также может предвещать снижение доверия между Вашингтоном и Киевом перед решающими несколькими месяцами боев, которые могут диктовать ход войны с Россией", — заключает Politico.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция блокирует важное решение ЕС для Украины.

Также "Комментарии" писали о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине.



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Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/04/12/ukraine-isnt-happy-with-u-s-view-of-counteroffensive-00091610
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:48

А укрокомунисти все продовжують використовувати нафталінову риторику про невдалий бліцкриг. Ми досі живимо радянськими наративами. Ми і на 10-й рік війни будемо цей аргумент використовувати. У Біблії інший аргумент: гниле дерево не дасть гарних плодів. Тільки зміна Маломаргіналії і перехід її на світлу сторону доброчесності, каяття і визнання власної відповідальності змінить ситуацію. Але цього не станеться, особливо за Зе Хунти при владі.


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