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Slava Kot
Слитные файлы с пометками "совершенно секретно" указывают на оценку США по украинскому контрнаступлению. Американские спецслужбы считают, что украинская атака принесет только "скромные территориальные достижения". Однако украинские чиновники критически относятся к подобным прогнозам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Министр обороны США Ллойд Остин и украинский коллега Алексей Резников. Фото из открытых источников
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Украинские чиновники прокомментировали позицию США, указанную в слитых документах. По мнению чиновников, Соединенные Штаты вновь недооценивают украинские силы.
Другой чиновник из оборонного сектора заявил, что "некоторые люди продолжают колебаться" по поводу наступления ВСУ, однако добавил, "мы доказали, что все ошибаются". По его словам, прогнозы в слитых документах не соответствуют действительности. Также украинское чиновник считает, что такие данные могут свидетельствовать на сколько серьезно Соединенные Штаты поддерживают украинские цели по вытеснению российских сил из страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция блокирует важное решение ЕС для Украины.
Также "Комментарии" писали о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине.
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Ігор
сегодня, 10:48
А укрокомунисти все продовжують використовувати нафталінову риторику про невдалий бліцкриг. Ми досі живимо радянськими наративами. Ми і на 10-й рік війни будемо цей аргумент використовувати. У Біблії інший аргумент: гниле дерево не дасть гарних плодів. Тільки зміна Маломаргіналії і перехід її на світлу сторону доброчесності, каяття і визнання власної відповідальності змінить ситуацію. Але цього не станеться, особливо за Зе Хунти при владі.