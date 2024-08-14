Украина не знает, как дальше вести войну: почему снова удивляет Запад

Россия становится все более дерзкой в своих действиях, а в это время Запад просто наблюдает. Страх россиян перед НАТО, ощутимый в начале вторжения, теперь смягчается безнаказанностью, которой пользуется Владимир Путин. Несмотря на то, что у Запада есть ресурсы, чтобы закончить эту войну на условиях Украины, ему явно не хватает воли к победе. А для Путина победа сейчас находится в пределах досягаемости, вне зависимости от того, кто будет в Белом доме в следующем году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет автор книги "Россия: игровая площадка Путина: империя, революция и новый царь" Анастасия Эдель для The New York Times.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Автор отмечает, что в течение 2,5 лет западные лидеры неоднократно заявляли, что они "стоят с Украиной". Однако они продолжают относиться к войне как к локальному конфликту, в котором они имеют мало обязательств. Обещанная военная помощь поступает с опозданием и в недостаточном количестве, чтобы соответствовать российским ресурсам. Ограничения, такие как запрет атаковать военные объекты в самой России, нивелируют эффективность помощи. Недавнее продвижение украинских войск на российскую территорию показывает, что могло бы быть возможно, если эти кандалы были сняты.

В то же время, Запад придерживается подхода "слишком мало-слишком поздно", оправдывая это риском спровоцировать ядерную эскалацию со стороны России. Заявка Украины на вступление в НАТО является спорным вопросом по той же причине. Также Запад не смог перекрыть источники экономического могущества России, несмотря на ряд санкций.

"Такая ситуация – противник, который имеет волю и ресурсы бороться до конца, и оказывающие помощь союзники, достаточную для того, чтобы фронт не развалился завтра – ставит Украину в безвыходное положение. В определенный момент украинская решимость, уже испытанная до предела, исчерпает" себя, и мирное соглашение с господином Путиным, на любых условиях, станет лучше, чем смерть", – говорится в статье.

Путин уже планирует победу. Его последнее так называемое мирное предложение, в котором Россия сохраняет оккупированные территории, а Украине запрещено вступать в НАТО, было отвергнуто многими западными лидерами как пропагандистское. Но на самом деле это самый реалистичный сценарий развития этой войны. Украина, конечно, отвергла это предложение. В конце концов все, что останавливает бомбардировку, будет рассматриваться как улучшение.

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