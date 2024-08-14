Украина не знает, как дальше вести войну: почему снова удивляет Запад

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Кравцев Сергей
Россия становится все более дерзкой в своих действиях, а в это время Запад просто наблюдает. Страх россиян перед НАТО, ощутимый в начале вторжения, теперь смягчается безнаказанностью, которой пользуется Владимир Путин. Несмотря на то, что у Запада есть ресурсы, чтобы закончить эту войну на условиях Украины, ему явно не хватает воли к победе. А для Путина победа сейчас находится в пределах досягаемости, вне зависимости от того, кто будет в Белом доме в следующем году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет автор книги "Россия: игровая площадка Путина: империя, революция и новый царь" Анастасия Эдель для The New York Times.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Автор отмечает, что в течение 2,5 лет западные лидеры неоднократно заявляли, что они "стоят с Украиной". Однако они продолжают относиться к войне как к локальному конфликту, в котором они имеют мало обязательств. Обещанная военная помощь поступает с опозданием и в недостаточном количестве, чтобы соответствовать российским ресурсам. Ограничения, такие как запрет атаковать военные объекты в самой России, нивелируют эффективность помощи. Недавнее продвижение украинских войск на российскую территорию показывает, что могло бы быть возможно, если эти кандалы были сняты.
В то же время, Запад придерживается подхода "слишком мало-слишком поздно", оправдывая это риском спровоцировать ядерную эскалацию со стороны России. Заявка Украины на вступление в НАТО является спорным вопросом по той же причине. Также Запад не смог перекрыть источники экономического могущества России, несмотря на ряд санкций.
Путин уже планирует победу. Его последнее так называемое мирное предложение, в котором Россия сохраняет оккупированные территории, а Украине запрещено вступать в НАТО, было отвергнуто многими западными лидерами как пропагандистское. Но на самом деле это самый реалистичный сценарий развития этой войны. Украина, конечно, отвергла это предложение. В конце концов все, что останавливает бомбардировку, будет рассматриваться как улучшение.
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