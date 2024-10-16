Третий год полномасштабного вторжения в Украину. За это время, говорит военкор Богдан Мирошников, на Ближнем Востоке Израиль в окружении врагов отстаивает свою независимость. При этом, добавляет он, Россия напрямую вербует в КНДР наемников в больших количествах. Кроме того, Иран и КНДР поставляют России БК к арте миллионами, а также баллистические ракеты, дроны и их технологии. А еще, РФ наносит несколько десятков авиаударов по позициям, подконтрольным оппозиции в Сирии.

США и Украина

"А теперь помогите Даше найти формулу "прекращения войны за 24 часа", о которой так активно говорит Трамп на весь мир. Капитуляция – это не прекращение войны. Украина – это не разменная монета внутренней повестки США, господин Дональд. Из США или без них нам все равно придется воевать дальше. Ибо другого пути у нас нет", — подчеркнул Мирошников.

По его словам, у него плохая новость для всех тех, кто грезит переговорами или всеми другими формами капитуляции.

"Я надеюсь, что в следующем году ВПК стран ЕС выйдет на те мощности, которые были запланированы. И это тоже снизит зависимость от Штатов. Безотносительно того, кто там станет президентом", – добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ближайшие 3-4 месяца резко растет вероятность окончательного перерастания российско-украинской войны в полноценный глобальный конфликт, об этом заявил политолог Михаил Басараб. По его словам, эскалация напряжения между Ираном и Израилем, ситуация на Корейском полуострове, угроза Тайваню, резкая актуализация требований Сербии сразу к нескольким государствам на Балканах являются лишь самыми очевидными точками давления на международный порядок.





