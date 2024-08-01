Большинство чиновников в штаб-квартире НАТО считают, что Украине не удастся вернуть утраченные территории, однако официально никто этого не подтверждает, сообщает издание Die Welt со ссылкой на европейских чиновников.

Война в Украине

Собеседники газеты отмечают, что ситуация в зоне боевых действий для Киева развивается "значительно хуже", чем часто подается в публичных заявлениях. Они подчеркивают, что прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "только вопросом времени".

В этой связи, говорится в материале, военные и дипломаты из Евросоюза и НАТО прогнозируют прекращение огня в течение ближайших шести-девяти месяцев, вне зависимости от результатов президентских выборов в США. Один высокопоставленный дипломат в интервью немецким журналистам отметил, что не видит другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Он подчеркнул, что такая ситуация может продолжаться годами, а локальные нарушения режима прекращения огня, вероятно, будут происходить постоянно.

На вопрос, не воспользуется ли президент Путин в это время для консолидации своих сил и новой атаки, собеседник издания отметил, что Запад также должен использовать паузу для повышения своей обороноспособности, что позволит удержать Кремль от нового наступления.

Угасание веры в победу Украины объясняют тем, что Запад, вероятно, не увеличит военную поддержку Киева до уровня, который позволил бы начать успешное широкомасштабное контрнаступление. Издание отмечает, что в Вашингтоне и Берлине опасаются эскалации конфликта и непредсказуемых действий Путина. Военные эксперты считают, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц опасаются, что в условиях чрезмерного давления президент РФ может применить тактическое ядерное оружие или что может произойти распад Российской Федерации, в результате чего контроль над ядерным арсеналом может попасть в руки таких лиц, как глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , по мнению военных, ситуация на фронте сейчас хуже, чем была весной.



