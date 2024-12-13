Украина не сядет за стол переговоров с РФ: у Зеленского озвучили три требования

Несмотря на то, что в СМИ активно обсуждают вероятность начала переговоров между Киевом и Москвой о завершении войны, Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за нехватки оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности. Пока не будут решены эти три вопроса ни о каких переговорах говорить нет даже смысла. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Переговоры. Фото: из открытых источников

На вопрос о том, готова ли Украина к переговорному процессу с Россией, Андрей Ермак ответил, что пока нет.

По словам главы ОП, для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных.

"Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, не хватает статуса, о котором мы говорим, речь о приглашении в НАТО и понимание четких гарантий, которые бы обеспечили нас, чтобы мы были уверены, что Путин не вернется через два-три года", – прокомментировал Андрей Ермак.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Wall Street Journal пишет о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский начинает постепенно смягчать свою позицию по войне с Россией, намекая на то, что Украина может согласиться на прекращение борьбы за оккупированные территории в обмен на членство в НАТО. Следовательно, риторика первых лиц Украины изменилась по сравнению с риторикой, которая звучала в 2023 году, когда говорилось об обязательном выходе на границы 1991 года. Теперь же Киев делает упор на возможность дипломатического урегулирования войны. О чем говорит смена риторики президента? Действительно ли Украина сигнализирует, что готова к переговорам и компромиссам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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