Украина не сможет добиться справедливого мира: в стране ЕС возмутили заявлением

Президент Чехии Петр Павел считает, что возможен так называемый временный "компромисс" по оккупированным Россией территориям Украины, если это поможет остановить войну. Он отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны не осознают, что продолжать боевые действия невозможно. Об этом Павел рассказал в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого опубликовало издание "Новости".

Петр Павел

По его словам, война в Украине может продолжаться, пока не появится достаточная сила, которая заставит обе стороны понять, что достичь политических целей военным путем невозможно, и только тогда возможны переговоры.

"Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и много лет спустя. Не исключено, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, которая может длиться годами", — отметил президент Чехии.

Павел также прокомментировал вопрос справедливого мира для Украины. Он считает, что если рассматривать этот вопрос с позиции "все или ничего", то полный контроль Украины над всеми своими территориями, включая Крым, является идеалом. Однако он предостерегает, что реальность может быть другой, и следует стремиться к достижению максимально возможного приближения к справедливому миру.

В случае мирных переговоров Павел считает, что Россия может остаться на части оккупированной украинской территории на длительное время. Важную роль в этих переговорах, по его мнению, должны играть мировые государства, такие как США и Китай, которые должны подтолкнуть обе стороны к политическим, экономическим и дипломатическим переговорам.

Павел подчеркнул, что демократические страны, поддерживающие международное право и Устав ООН, должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но не могут согласиться с изменением международных границ из-за агрессии. Территории, оккупированные Россией, будут оставаться временно оккупированными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Чехии также отметил, что полное возобновление контроля Киева над всей украинской территорией не обязательно должно быть условием для вступления Украины в НАТО. Он предположил, что Украина может быть принята в НАТО на территории, которую она будет контролировать на тот момент, даже если будет установлена временная административная граница.



