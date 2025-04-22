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Украина не признает юридически оккупацию Крыма, этого не будет: громкие заявления президента во время брифинга в Лондоне

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что США предлагают признать аннексию Крыма

сегодня, 20:19
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Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский выступил с важными заявлениями во время пресс-конференции в Лондоне, которая состоялась накануне встречи переговорных групп, посвященных мирному урегулированию войны в Украине.

Украина не признает юридически оккупацию Крыма, этого не будет: громкие заявления президента во время брифинга в Лондоне

Владимир Зеленский — Getty Images

Один из главных тезисов — категорическая позиция Киева по Крыму.

Зеленский подчеркнул: "Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Этого не будет. Ни сейчас, ни в будущем" .

Таким образом, он ответил на спекуляции относительно возможных "компромиссов" или "территориальных уступок" в рамках переговоров.

Также президент заявил, что Украина не получала никаких официальных предложений об обмене территорий или отказе от них в обмен на мир или гарантии безопасности. Он подчеркнул, что подобные предложения неприемлемы и противоречат международному праву.

Относительно мирных переговоров Зеленский подчеркнул: "Украина готова к переговорам только после полного прекращения огня" . Только при этом условии можно будет говорить о любом формате диалога.

Еще один принципиальный вопрос – евроатлантическая интеграция. Президент заявил, что только страны НАТО вправе решать, кто может присоединиться к Альянсу. Ни одно другое государство не имеет права вето . Это прямой сигнал россии, которая пытается влиять на решения НАТО из-за угроз и ультиматума.

Не менее интересным стало заявление о готовности встретиться с Дональдом Трампом в Ватикане , если он изъявит желание обсудить вопрос прекращения войны в Украине. Зеленский подчеркнул, что открытая коммуникация важна со всеми, кто имеет политический вес.

Также Украина, по его словам, продолжит диалог с международными партнерами по растущему сотрудничеству России и Китая . Этот вопрос вызывает беспокойство не только в Киеве, но и среди стран Запада.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кремль ищет новые идеи для "большого соглашения" с США: поручения уже розданы.



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Источник: https://www.youtube.com/live/xnLsfFwkiaE?si=91yvo_NCKvvmYr13
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