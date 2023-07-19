Украина не поддерживает гибридный трибунал: у Зеленского назвали альтернативу

18 июля прошла пресс-конференция по процессу создания Специального Трибунала для расследования преступлений России. На ней был озвучен альтернативный судебный процесс, за который выступает Украина.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов рассказал, почему Украина не поддерживает идею создания гибридного трибунала для России, который должен основываться на украинской судебной системе. По словам Смирнова, такой трибунал требует внесения изменений в Конституцию, что невозможно во время военного положения.

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Кроме того, создание гибридного трибунала как части судебной системы Украины включает в себя риск того, что его юридическая оценка сузится до уровня межгосударственного конфликта двух стран. Смирнов указывает, что необходимо решение от имени всего цивилизованного мира, а не именем Украины.

Представитель ОП рассказал, что лучшим вариантом является создать трибунал через решение Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда он должен быть "максимально авторитетным и легитимным с точки зрения международного права". Однако некоторые союзники не поддерживают это решение.

"Уровень дискуссии настолько горяч, о том, что они не хотят создавать прецеденту. Ведь в будущем это может привести к аудиту, ревизии военных компаний в которых они участвовали", — объясняет позицию некоторых партнеров Украины Андрей Смирнов.

Таким образом, у Зеленского рассматривают компромиссное решение. Создать интернациональный трибунал, не как часть украинской судебной системы, а в одной из мировых, авторитетных юрисдикций, имеющих вес с точки зрения международного права. Впоследствии это решение должна поддержать Генассамблея ООН.

"Такая форма вызывает заинтересованность у стран, которые были против создания трибунала решением Генассамблеи ООН и настаивали на создании модели гибридного трибунала. Мы хотим, чтобы решения трибунала были максимально легитимны. Если решения будут выполняться в Украине и ряде других государств – в этом нет смысла" , – говорит Смирнов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе Президента назвали три ключевые причины , почему Украина против гибридного трибунала.

Также "Комментарии" писали о трех странах, отказавшихся признать Россию ответственной за войну в Украине.