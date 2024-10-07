Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся с официальным визитом в Вашингтоне для обсуждения деталей Плана победы с ключевыми партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Говорил также с главкомом Сырским. Был доклад о текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям Плана победы – военных пунктов Плана и стратегических безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон – начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину", – рассказал украинский лидер.

Владимир Зеленский также в воскресенье провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами.

Читайте также на портале "Комментарии" — главная суть Плана победы очень проста – это масштабные социальные протесты в РФ и возвращение Москвы к уважению международного права. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее "Комментарии" писали – сегодня на поле боя так складываются обстоятельства, что Украина вынуждена прибегать к тактике медленного отступления с ожесточенными боями, пытаясь истощить захватчиков. Все дело в том, что противник, как и ранее имеет численное превосходство. Об этом пишет The New York Times.

Авторы материала отмечают, что за последние месяцы Украина потеряла контроль над рядом довольно значительных городов – каждый после ожесточенных боев, которые иногда длились месяцами. Первой в этом списке была Марьинка в декабре-январе, затем Авдеевка, на днях ВСУ вышли из Угледара.



