Западные партнеры должен снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Украинцы имеют право защищаться так, как сочтут нужным. Ведь ключевое – это то, что Киев в этой войне выступает в роли жертвы и ведет оборону, а не нападает на соседнюю страну. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка, информирует Radio Prague International.

Начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка. Фото: из открытых источников

"Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на российскую территорию, потому что они не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой", – заявил Ржегка в дискуссионной программе чешского телевидения "Вопросы Вацлава Моравеца".

Аэродромы, с которых взлетают российские истребители для бомбежек, находятся в зоне досягаемости существующего оружия. И западные союзники могут помочь Украине защитить мирных жителей от ударов, считает Ржегка.

"Было бы абсолютно легитимно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России", – высказался генерал.

США, Германия, Франция и Британия боятся эскалации конфликта и вероятной ядерной войны. Но, по словам чешского генерала, Курская операция показала, что все громкие заявления россиян – просто слова.

"Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что россияне до сих пор "бренчат" ядерным оружием, но, когда украинцы вторглись и захватили весь округ, ничего не произошло", – подытожил он.

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