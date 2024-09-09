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Кравцев Сергей
Западные партнеры должен снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Украинцы имеют право защищаться так, как сочтут нужным. Ведь ключевое – это то, что Киев в этой войне выступает в роли жертвы и ведет оборону, а не нападает на соседнюю страну. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка, информирует Radio Prague International.
Начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка. Фото: из открытых источников
Аэродромы, с которых взлетают российские истребители для бомбежек, находятся в зоне досягаемости существующего оружия. И западные союзники могут помочь Украине защитить мирных жителей от ударов, считает Ржегка.
США, Германия, Франция и Британия боятся эскалации конфликта и вероятной ядерной войны. Но, по словам чешского генерала, Курская операция показала, что все громкие заявления россиян – просто слова.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон нашел новую причину, чтобы запретить Украине дальнобойные удары по РФ.
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