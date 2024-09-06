Пентагон нашел новую причину, чтобы запретить Украине дальнобойные удары по РФ

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Кравцев Сергей
В Министерстве обороны США заявили, что запрет на применение Украиной американского оружия для дальнобойных ударов по территории страны-агрессора объясняется несколькими причинами. Одна из них – ограниченное количество ракет ATACMS. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников
Журналисты снова подняли вопрос о призывах украинской стороны снять "табу" на дальнобойные удары по целям в РФ. Реагируя на это представительница Минобороны США повторила слова представителя Белого дома о значительной удаленности мест расположения российской авиации.
Таким образом, добавила Сингх, эти аэродромы "теперь выводят это за пределы диапазона ATACMS".
Следовательно, подчеркнула представитель оборонного ведомства США, влияние от таких ударов "будет очень незначительным и будет иметь очень небольшую стратегическую ценность".
А на уточняющий вопрос журналистов, какова тогда цель ограничений для Украины на дальнобойные удары по РФ американским оружием, это из-за ограниченного количества ATACMS или из-за "страха эскалации", Сингх заявила, что "всего понемногу".
Представительница Пентагона добавила, что ВСУ "очень успешно использовали эти ATACMS, чтобы вернуть свои территории на юге и востоке".
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