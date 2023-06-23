Украина не бомбила Донбасс: Пригожин развенчал главный миф роспропаганды

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину никак не связано с разговорами о том, что кто-то притеснял русскоязычное население и 8 лет бомбил жителей Донбасса. А связано оно лишь с тем, что российские элиты решили превратить Украину в марионеточное государство, чтобы потом разделить между собой её экономические активы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сделал в интервью, которое опубликовала его пресс-служба.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Евгений Пригожин отметил, что действительно 8 лет время от времени на Донбассе были обстрелы, но это были взаимные обстрелы между украинскими военными и боевиками. В феврале 2022 года эти обстрелы не стали нарастать, ничего такого не происходило, что могло послужить вводу российских войск в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сейчас уже Министерство обороны [РФ] пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая, 24 февраля была начата по совершенно другим причинам", – заявил Пригожин.

По его словам, з самого начала без войны можно было обойтись. Тем более, когда сам президент Зеленский, как только пришел к власти, то постоянно говорил, что он готов разговаривать с российским руководством и договариваться.

Второй ключевой причиной полномасштабной войны против Украины Пригожин называет желание Кремля поставить гауляйтером Украины экс-нардепа Виктора Медведчука.

Читайте также на портале "Комментарии" — внутрироссийские расколы, похоже, набирают обороты. Вслед за главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который жестко критикует министра обороны Сергея Шойгу, последний, похоже, попал в опалу и у диктатора Путина. Тот даже впервые заявил о "паркетных генералах" в российской армии, хоть и продолжает делать вид, что в войне против Украины всё идет по плану. Очередные выпады против Кремля делает и глава российского "Клуба рассерженных патриотов" Стрелков-Гиркин, который в 2014-м начинал активную фазу войны на Донбассе. Что происходит сейчас в РФ с разными группами влияния? Кто и в какую игру играет – и почему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



