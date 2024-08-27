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Украина назвала следующий шаг в войне, чтобы остановить террор России

После массированного ракетного удара РФ Украина призвала снять ограничения на дальнобойное оружие.

сегодня, 08:45
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Автор:
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Slava Kot

Чтобы остановить российский террор против мирного населения, Украина призывает Запад принять следующий важный шаг – снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Украина назвала следующий шаг в войне, чтобы остановить террор России

Украина призывает снять ограничения на дальнобойное оружие. Фото из открытых источников

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ отреагировала на массированный удар России, произошедший 26 августа.

"Владимир Путин готов продолжать терроризировать Украину, пытаясь превратить ее в территорию, непригодную для жизни. Пока у него есть для этого ресурсы", — сказала Кувшинникова.

Основной целью атак более 200 беспилотников и ракет стали объекты энергетической инфраструктуры, гражданские дома и другие объекты. По словам украинской дипломатки, Запад должен сделать следующий шаг и позволить Украине использовать оружие для поражения военных объектов в глубине РФ.

"Все это говорит о том, что для остановки российской армии, прекращения террора против мирного населения и гражданских объектов и спасения человеческих жизней необходимо сделать следующий логический шаг – принять решение о применении дальнобойных средств", – заявила Кувшинникова.

26 августа в результате массированной ракетной атаки РФ удары потерпели 15 областей. По меньшей мере, 47 человек пострадали, а 7 погибли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на призыв Зеленского по поводу дальнобойного оружия для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Молдова ощутила последствия российского массированного удара по Украине.



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