Украина назвала следующий шаг в войне, чтобы остановить террор России

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Slava Kot
Чтобы остановить российский террор против мирного населения, Украина призывает Запад принять следующий важный шаг – снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Украина призывает снять ограничения на дальнобойное оружие. Фото из открытых источников
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ отреагировала на массированный удар России, произошедший 26 августа.
Основной целью атак более 200 беспилотников и ракет стали объекты энергетической инфраструктуры, гражданские дома и другие объекты. По словам украинской дипломатки, Запад должен сделать следующий шаг и позволить Украине использовать оружие для поражения военных объектов в глубине РФ.
26 августа в результате массированной ракетной атаки РФ удары потерпели 15 областей. По меньшей мере, 47 человек пострадали, а 7 погибли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на призыв Зеленского по поводу дальнобойного оружия для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что Молдова ощутила последствия российского массированного удара по Украине.
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