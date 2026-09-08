В преддверии холодного сезона Украина делает ставку на специальный зимний пакет военной помощи, ключевой частью которого должны стать средства противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев уже ведет переговоры с партнерами о дополнительном финансировании и поставках перехватчиков для Patriot.

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Особое внимание Украина уделяет не только получению готовых систем, но и возможности в будущем производить их по лицензии. По словам Зеленского, этот вопрос он лично обсуждает с президентом США Дональдом Трампом. Параллельно переговоры проходят между украинскими и американскими командами, а также на уровне оборонных компаний.

"О лицензиях мы говорим напрямую с президентом Трампом, а также говорят наши команды, и на уровне производителей тоже есть диалог. Хочется всегда ускорить процесс, но процесс идет", — заявил президент.

Однако из-за приближающейся зимы Киев не может ожидать завершения длительных процедур. Зеленский подчеркнул партнерам, что первоочередной задачей сейчас является формирование зимнего пакета, который позволит усилить защиту страны в холодные месяцы.

К финансированию уже присоединилась Великобритания. По словам президента, Лондон выделит 100 млн фунтов, или около 135 млн долларов, именно на нужды, связанные с Patriot.

"Британия поддержит и выделит на зимний пакет для Украины 100 миллионов фунтов, то есть 135 миллионов долларов США именно на Patriot", — сообщил Зеленский.

Аналогичную поддержку Киев намерен обсуждать и с Норвегией. Таким образом, в преддверии зимы Украина пытается срочно нарастить запас средств ПВО, необходимых для защиты городов и критической инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние переговорные сигналы между США и Россией пока не дают оснований ожидать скорого завершения войны. Москва, напротив, пытается использовать стремление президента США Дональда Трампа к договоренности, переводя разговор с российской агрессии на возможные экономические выгоды. Об этом заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.