Украина нашла альтернативу спутниковой системе Маска, чтобы бить по Крыму

Системы спутниковой связи Starlink активно используются военными с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако владелец компании Starlink – Илон Маск, неоднократно блокировал систему для украинских военных, исключив ее использование в Крыму. Однако Украина искала альтернативы и, вероятно, нашла.



Командующий силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Фото из открытых источников

Как сообщает "Общественное" командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал, что Украина ожидает положительного результата и сейчас проводит диалог с поставщиком относительно поставки альтернативных систем, которые функционально подобны Starlink.

"Создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, да. Диалог идет, и, скажем так, мы ожидаем положительного результата", — сказал Сухаревский, однако не указал название альтернативы Starlink.

Напомним, что 7 октября 2022 года украинские военные сообщили о проблемах использования Starlink в зоне боевых действий, в частности в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. 9 февраля компания Space X ограничила связь Starlink, указав, что Украина не должна использовать систему как оружие, в частности для управления беспилотниками.

Впоследствии Маск объяснил такие ограничения тем, что Space X пытается предотвратить начало Третьей мировой войны. Кроме того, в сентябре 2023 года Маск тайно выключил Starlink, чтобы украинские силы не атаковали российский флот в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск отреагировал на информацию об использовании Россией терминалов Starlink.

Также "Комментарии" писали о том, почему Илон Маск изменил свою позицию по поводу войны в Украине.