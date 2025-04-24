Украина напомнила оккупантам, чей Крым: детали мощных взрывов на полуострове

Этой ночью во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Перед этим сообщалось о пролете неизвестных дронов.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Отмечалось, что взрывы были слышны в районе Красногвардейского, в Севастопольском районе. Серия взрывов прозвучала и в Новофедоровке.

Кроме того, местные жители в пабликах сообщали о взрывах в районе аэропорта в Симферополе. Также громко было в Сакском районе.

"В Сакском районе был прилет – очень мощный взрыв, сообщают подписчики. Предварительно, возле села Шелковичное. А там РЛС и не только", – говорится в сообщении.

Позже сообщалось о фиксации дронов в Армянске. Там раздавались взрывы. В то же время в Красноперекопском районе были слышны взрывы и выстрелы со стороны Северо-Крымского канала.

Около полуночи мощный взрыв прогремел и в городе Старый Крым.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил с важными заявлениями во время пресс-конференции в Лондоне, которая состоялась накануне встречи переговорных групп, посвященных мирному урегулированию войны в Украине.

Один из главных тезисов – категорическая позиция Киева по Крыму.

Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Этого не будет. Ни сейчас, ни в будущем.

Таким образом, он ответил на спекуляции относительно возможных "компромиссов" или "территориальных уступок" в рамках переговоров.

Также президент заявил, что Украина не получала никаких официальных предложений об обмене территорий или отказе от них в обмен на мир или гарантии безопасности. Он подчеркнул, что подобные предложения неприемлемы и противоречат международному праву.



