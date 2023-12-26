Украина надеется получить списанные вертолеты Taipan: кому Киев направил запрос

Украина направила правительству Австралии запрос о получении списанных вертолетов Taipan. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Asia Pacific Defence Reporter".

Вертолеты Taipan. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, что сейчас технические специалисты тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и закапывают компоненты на объекте обороны.

"Стоимость каждого вертолета на вторичном рынке составляет около 20 миллионов долларов, поэтому было принято решение уничтожить их по-тихому в надежде, что никто не заметит. По иронии судьбы, 10-тонные двухмоторные "Тайпаны" разбирают, а не разрезают, потому что их конструкция из углеродного волокна очень прочная", — говорится в материале.

Однако министр обороны Ричард Марлес заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность.

Издание уточняет, что федеральное правительство Австралии недавно получило запрос на передачу данных вертолетов Украине.

Стоит отметить, что многоцелевой вертолет MRH-90 заменил в Австралии имеющийся парк вертолетов ADF Black Hawk и Sea King с увеличенными и улучшенными возможностями, способностями и возможностями для удовлетворения возникающих требований.

Возможности MRH-90 имеют больше встроенных функций безопасности, которые соответствуют требованиям или превосходят их, и используют новейшие технологии, включая композитные материалы и электродистанционные системы, которые обеспечили более эффективное обслуживание.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина будет с оружием, независимо от позиции стран-партнеров: Блинкен рассказал о цели США.



