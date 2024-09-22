Украина начала новый этап войны против России: детали

Удары по стратегическим артиллерийским резервам России, в частности по складу боеприпасов в Торопце, указывают на новый этап войны, утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко.



Взрыв на складе боеприпасов в Торопце. Фото из открытых источников

Украинский офицер Андрей Коваленко считает, что ранее удары по России производились по объектам тактического уровня, однако теперь взрывы произошли на складах боеприпасов стратегического значения, что свидетельствует о новом этапе в войне.

"Недавние удары по стратегическим артиллерийским резервам РФ — это новый этап войны. Ранее подобные удары наносились преимущественно по складам боеприпасов тактического уровня, что оказывало непосредственное влияние на боевые действия на линии фронта", — говорит Коваленко.

Лейтенант указывает, что атаки на стратегические резервы РФ имеют гораздо более глубокие последствия, поскольку такими действиями уничтожаются запасы, рассчитанные на долгосрочную войну.

"Эта тактика демонстрирует изменение подхода к войне: украинские силы стремятся лишить врага возможности продолжительной борьбы, поражая важнейшие объекты военной инфраструктуры", – сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации.

По словам Андрея Коваленко, утрата стратегических запасов создает дефицит снарядов, что станет критическим для российской армии, особенно в условиях затяжной войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские войска имеют продвижение по двум направлениям.

Также "Комментарии" писали, что Россия нашла два метода использование "шахедов" во время атак по Украине. Лейтенант Андрей Коваленко рассказал, какие российские атаки украинцам следует ожидать в будущем.