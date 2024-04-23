Украина начала "мягкую" мобилизацию: что теперь нужно знать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине набирает обороты так называемая "мягкая" мобилизация под флагами призыва в Вооруженные силы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, в хорошо оборудованных новых центрах по всей Украине гражданские вербовщики, вооруженные ноутбуками и пакетами информации, предлагают патриотически настроенным волонтерам возможность присоединиться к ВСУ.
Журналисты отмечают, пока что упор делается на то, чтобы сагитировать вступить в ряды ВСУ тех, кто патриотически настроен и находится в поисках работы с хорошей зарплатой. Именно поэтому поиск людей проходит на сайтах поиска работы и в аутрич-центрах. Идет активная реклама на бил-бордах и в социальных сетях. Так, кандидаты могут выбрать свое точное подразделение и роли в соответствии со своими навыками, например, а также как долго они будут служить.
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что военные планировщики признают, что в демократической стране предоставление людям определенного выбора может быть ключевым в привлечении их в армию.
Читайте также на портале "Комментарии" — как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
SS
23 апреля 2024, 22:17
Dictatura Criminalu....
Володимир
23 апреля 2024, 15:13
А ці підари не хочуть замість ноутбука озброїтись "калашем" наприклад?
Ара
23 апреля 2024, 14:58
Пійшли ви на прутень!