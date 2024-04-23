Украина начала "мягкую" мобилизацию: что теперь нужно знать

В Украине набирает обороты так называемая "мягкая" мобилизация под флагами призыва в Вооруженные силы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в хорошо оборудованных новых центрах по всей Украине гражданские вербовщики, вооруженные ноутбуками и пакетами информации, предлагают патриотически настроенным волонтерам возможность присоединиться к ВСУ.

"Поскольку усилия Украины призвать достаточное количество людей для борьбы с Россией получают критику со стороны общественности, чиновники обороны и военные подразделения начинают многоплановое наступление, чтобы привлечь гражданскую армию для противостояния вторжению", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, пока что упор делается на то, чтобы сагитировать вступить в ряды ВСУ тех, кто патриотически настроен и находится в поисках работы с хорошей зарплатой. Именно поэтому поиск людей проходит на сайтах поиска работы и в аутрич-центрах. Идет активная реклама на бил-бордах и в социальных сетях. Так, кандидаты могут выбрать свое точное подразделение и роли в соответствии со своими навыками, например, а также как долго они будут служить.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что военные планировщики признают, что в демократической стране предоставление людям определенного выбора может быть ключевым в привлечении их в армию.

"Защищать нашу страну сейчас приходят не те люди, которые выбрали военную карьеру: это гражданские. А гражданские привыкли, что могут выбирать", — говорят в Минобороны Украины.

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