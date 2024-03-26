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Украина начала испытывать серьезные перебои в работе Starlink на фронте: что произошло

Телеканала CNN сообщает, что Starlink начала активнее использовать российская сторона

сегодня, 14:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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От украинских защитников все чаще поступает информация о том, что появляются серьезные проблемы с подключением к жизненно важному интернет-сервису Starlink, принадлежащему Илону Маску и используемому в частности для управления ударными БПЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Украина начала испытывать серьезные перебои в работе Starlink на фронте: что произошло

Starlink на фронте. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, один из операторов в Запорожской области, который назвался Михаилом, рассказал СМИ, что проблемы наблюдаются последние три недели. Очень плохое качество связи.

"Он постоянно ломается, его надо перезагружать, чтобы он начал нормально работать. Но вскоре скорость начинает снижаться и связь снова рвется. Это приносит достаточно неприятные осложнения", — добавил собеседник. 

По его мнению, одним из негативных факторов может быть неблагоприятная погода. 

Другой боец, который также является оператором БПЛА в Запорожской области, заявил, что трудности со Starlink дали о себе знать в январе.

"Перед Новым годом скорость была намного выше, — говорит военный из 65-й мехбригады по имени Антон. — Сейчас она (уменьшилась) на 50%".

Также "CNN" обращает внимание на то, что Starlink начала активно использовать российская сторона. 

"Они не могут использовать Starlink в глубине России, но вблизи линии фронта, на дистанции от 30 до 50 километров, это действительно возможно", — заявил ранее один из украинских бойцов.

Эксперты считают, что заблокировать терминалы Starlink можно только по данным геолокации. Но поскольку украинские и российские терминалы находятся на относительно малом расстоянии друг от друга, то попытка заблокировать часть из них может привести к блокировке других.

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Источник: https://edition.cnn.com/2024/03/25/europe/ukraine-starlink-drones-russia-intl-cmd/index.html
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