Украина начала испытывать серьезные перебои в работе Starlink на фронте: что произошло

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Кравцев Сергей
От украинских защитников все чаще поступает информация о том, что появляются серьезные проблемы с подключением к жизненно важному интернет-сервису Starlink, принадлежащему Илону Маску и используемому в частности для управления ударными БПЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Starlink на фронте. Фото из открытых источников
СМИ отмечает, один из операторов в Запорожской области, который назвался Михаилом, рассказал СМИ, что проблемы наблюдаются последние три недели. Очень плохое качество связи.
По его мнению, одним из негативных факторов может быть неблагоприятная погода.
Другой боец, который также является оператором БПЛА в Запорожской области, заявил, что трудности со Starlink дали о себе знать в январе.
Также "CNN" обращает внимание на то, что Starlink начала активно использовать российская сторона.
Эксперты считают, что заблокировать терминалы Starlink можно только по данным геолокации. Но поскольку украинские и российские терминалы находятся на относительно малом расстоянии друг от друга, то попытка заблокировать часть из них может привести к блокировке других.
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